Moja Brenan, pevačica čuvenog irskog folk sastava "Clannad", jedna od najvažnijih figura keltske muzike u svetu, umrla je u 73. godini, prenose irski mediji.

Kako je saopštila porodica, Brenanova je preminula mirno u utorak, 14. aprila 2026. godine, u svom domu u području Gaoth Dobhair (Gort Dobhair) u Gaeltahtu, u okrugu Donegal, okružena najbližima. Poslednjih godina bolovala je od plućne fibroze.

Moja Brenan je sa braćom Polom i Kjaranom, i ujacima Noelom i Pedrajgom osnovala grupu Clannad 1970. godine. Bend je stekao svetsku slavu 1982. pesmom za televizijsku seriju "Harry’s Game", koja je postala prva numera na irskom jeziku koja se pojavila u emisiji "Top of the Pops". Clannad je tokom karijere prodao više od 10 miliona albuma širom sveta.

Poznata kao "prva dama keltske muzike", Brenanova je imala karijeru dužu od pet decenija. Pored rada sa Clannadom, imala je i uspešnu solo karijeru, počevši od albuma "Máire" 1992. godine. Sarađivala je sa brojnim velikim imenima, među kojima su Bono Voks (koji je njen glas opisao kao "jedan od najvećih koje je ljudsko uho ikada doživelo"), Robert Plant i Brus Hornsbi.

Njeni uspesi uključuju "Grammy" nagradu 1999. godine, "BAFTA" 1984, kao i "Emmy" 2011. za dokumentarac "Music of Ireland". Godine 2019. dobila je nagradu za životno delo RTÉ Radio 1, koju joj je uručio tadašnji irski predsednik Majkl Higins. Poslednji koncert sa Clannadom održala je 2023. godine u Dablinu.

