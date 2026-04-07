Navodni „Epstinovi fajlovi“, tajni mejlovi i tvrdnje o adrenohromu ponovo su u fokusu nakon što je objavljen tekst u kom se optužuje Selin Dion.

U tekstu portala The People’s Voice se bez dokaza tvrdi da je pevačica povezana sa Epstinom kroz „procurele mejlove“ i kodirane poruke, kao i da je koristila adrenohrom.

Dalje se tvrdi da Dion boluje od kuru, bolesti koju dovode u vezu sa tim praksama, ali bez ijednog verifikovanog izvora.

Poznate činjenice su da je Selin Dion ranije javno govorila o ozbiljnim zdravstvenim problemima i dijagnozi zbog kojih je otkazala nastupe.

"Dosijei Epstina: Selin Dion umire od kurua nakon što je razvila zavisnost od dečje krvi - čisti tečni nalet" – naslov je koji uvodi u ovu bizarnu priču. Dalje sajt prenosi:

"Globalna superzvezda Selin Dion umire od kurua, prionske bolesti povezane sa kanibalizmom, nakon godina teške zavisnosti od adrenohroma koja je izmakla kontroli tokom kovid lokdauna, prema šokantnim imejlovima iz Epstinovih dosijea. Dokumenti otkrivaju postojanje elitne mreže koja tretira decu kao žive apoteke. Jedno ime se izdvaja po ogromnom broju pominjanja, svetska superzvezda Selin Dion, petostruka dobitnica Gremija, čiji je moćni glas rasprodao stadione od Tokija do Rija".

