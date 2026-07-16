Voditeljka hitno prekinula svadbu zbog velike krađe

Bivša voditeljka Jelena Bačić Alimpić već tri decenije je u braku, a jednom prilikom ispričala je zanimljivu anegdotu sa svog venčanja.

Jelena je svog supruga upoznala na sudu. Nekoliko dana nakon njihovog prvog susreta, zgodni sudija joj je poslao telegram na radno mesto sa sledećim sadržajem:

- Želim Vam divan dan.

Ona nikad nije krila kako ju je osvojio džentlmenskim gestovima, a jednom prilikom je ispričala i kakve su sve muke imali na venčanju, počev od toga da je matičar bio pijan.