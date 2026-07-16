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Voditeljka hitno prekinula svadbu zbog velike krađe

Nije naivna situacija

Preneo:  Jelena Mladenović
16.07.2026.09:20
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Voditeljka hitno prekinula svadbu zbog velike krađe
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Bivša voditeljka Jelena Bačić Alimpić već tri decenije je u braku, a jednom prilikom ispričala je zanimljivu anegdotu sa svog venčanja.

Jelena je svog supruga upoznala na sudu. Nekoliko dana nakon njihovog prvog susreta, zgodni sudija joj je poslao telegram na radno mesto sa sledećim sadržajem:

- Želim Vam divan dan.

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Ona nikad nije krila kako ju je osvojio džentlmenskim gestovima, a jednom prilikom je ispričala i kakve su sve muke imali na venčanju, počev od toga da je matičar bio pijan.

- Matičar je kada nas je venčao pred svim gostima počeo da peva „Ljubav, ah ljubav". Gostiju nije bilo puno, oko šezdesetak rodbine i prijatelja - rekla je Jelena u emisiji „Od A do Da" Jelena, pa nastavila:

- Građansko venčanje na Petrovaradinskoj tvrđavi bilo je u 19 sati, a onda oko 22 sata mi je prišao prijatelj mog oca, koji je iz Mađarske tada došao novim mercedesom E-klase i pitao me: „Sunce je l' to meni neko preparkirao auto?" Meni tog trenutka pada klapna, završava se svadba jer istog sekunda shvatam da je čoveku neko ukrao auto. Tako da se tog 12. marta 1994. ne sećam baš sa radošću.

Ona je, zatim, opisala i kako je izgledala njena venčanica.

- Venčanica je bila zaista lepa, korset optočen biserima, a donji deo sav od tila, a frizura je bila skromna.

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