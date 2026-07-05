Pevač Darko Lazić nikada nije krio da iza sebe ima buran život, ali je svojim iskrenim priznanjima o ljubavnim avanturama i porocima ponovo iznenadio javnost.

Lazić je otvoreno govorio o periodu kada je vodio veoma razuzdan život, otkrivši da je odavno prestao da broji sa koliko je žena bio.

Kako je sam priznao, nakon nastupa često se prepuštao porocima, a na usluge prostitutki potrošio je ogromnu svotu novca.

- Svašta sam radio posle svojih nastupa, više se i ne sećam… Sigurno su u pitanju hiljade evra, ali se ne sećam, jer je bilo baš davno. Bio sam baš lud! - iskren je bio pevač.

Ipak, istakao je da je taj period ostavio iza sebe i da danas vodi potpuno drugačiji život.

- To je daleka prošlost i više to ne radim. Ranije sam bio sa prostitutkama, a sada imam ženu koju volim - zaključio je Darko Lazić, stavivši tačku na svoju divlju prošlost.

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