Saša Lazarević Kudra obeležio je obe večeri spektakularnog koncerta Južnog vetra, a njegov nastup sa bezvremenskim hitovima legendarnog Luisa izazvao je snažne emocije i oduševljenje publike.

Već nakon prvih taktova bilo je jasno da prisutne očekuje poseban muzički doživljaj, a mnogi su komentarisali da su, zatvorivši oči, imali osećaj kao da ponovo slušaju Luisa. Autentična interpretacija, prepoznatljiva boja glasa i emocija koju je Kudra uneo u svaku pesmu doneli su mu gromoglasne aplauze i ovacije tokom obe večeri.

Da njegov odnos prema Luisovoj muzici nije slučajan potvrđuje i činjenica da je bio počasni gost na manifestaciji posvećenoj životu i delu legendarnog Luisa, održanoj u Negotinu, njegovom rodnom gradu. Tom prilikom porodica Luisa uručila mu je počasnicu kao znak zahvalnosti i priznanja za način na koji čuva i izvodi njegovu muziku. Ovo priznanje predstavlja potvrdu da je Kudra jedan od retkih izvođača koji na autentičan način uspeva da prenese emociju, energiju i duh po kojima je Luis bio prepoznatljiv.

- Velika mi je čast što su me organizatori pozvali da baš ja pevam Luisove pesme na koncertima Južnog vetra. To je za mene bio poseban trenutak, jer sam oduvek voleo njegovu muziku i privatno često pevam njegove pesme. Luis je bio veliki umetnik i pevač koji je ostavio neizbrisiv trag na našoj muzičkoj sceni. Posebno mi znači što sam bio počasni gost na manifestaciji posvećenoj njegovom životu i delu u njegovom rodnom Negotinu i što mi je njegova porodica uručila počasnicu. To priznanje za mene ima ogromnu vrednost i obavezuje me da sa još većim poštovanjem čuvam uspomenu na njegovu muziku. Reakcije publike na koncertima Južnog vetra su me iskreno dirnule i srećan sam što sam uspeo da probudim emocije kod ljudi - rekao je Saša Lazarević Kudra.

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