Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp zapretio je da bi mogao da uvede takse na plovidbu kroz Ormuski moreuz ukoliko ne bude postignut konačan sporazum sa Iranom, navodeći da bi te naknade bile "za pružene usluge kao anđeo čuvar" Bliskog istoka.

U objavi na mreži Truth Social, Tramp je u subotu naveo da "neće biti taksi u Ormuskom moreuzu tokom 60 dana primirja", kao i da nakon isteka tog perioda "neće biti taksi osim ako ih ne uvedu i u korist Sjedinjenih Američkih Država, ukoliko dogovor ne bude postignut".

On je dodao da bi eventualne takse bile "za pružene usluge kao anđeo čuvar zemljama Bliskog istoka, za potrebe nadoknade troškova iz prošlosti, sadašnjosti i budućnosti".

U okviru predloženog aranžmana u memorandumu o razumevanju između SAD i Irana, plovidba bi bila bez taksi tokom 60 dana, dok Iran i zemlje Persijskog zaliva ne dogovore novi režim upravljanja tim strateškim pomorskim pravcem.