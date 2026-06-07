Pevačica Indira Radić je održala nastup na Pasuljijadi, a u jednom trenutku su je emocije potpuno slomile.

Publika je uživala u njenom bogatom repertoaru, a emotivan trenutak dogodio se kada je zapevala pesmu „Poželela“.

Indiru su tada savladale emocije, pa je zastala vidno dirnuta reakcijama okupljenih, te se rasplakala.

Sa knedlom u grlu obratila se publici i otkrila da ovu numeru najmilijima koji nisu među živima.

"Neka svi žive večno"

Njene reči izazvale su snažne emocije među prisutnima, a mnogi su zajedno sa njom pevali stihove pesme.

- Izvinite molim vas, rasplakala sam se jer sam ovu pesmu "Poželela" posvetila onima koji nisu pored mene, koje mnogo volim i koji su otišli negde na onaj večni svet... Ali, verujem da ćemo se jednog dana mi sresti.. Za sve ljubavi, iskrene, prave, uvek poželimo ono što nije pored nas. Neka svi žive večno i neka im je laka gore lepa zemlja.

Nakon tog dirljivog momenta usledio je gromoglasan aplauz, dok je Indira nastavila nastup uz osmeh i zahvalnost publici koja joj je pružila veliku podršku.

Alo/Telegraf

BONUS VIDEO: