Tokom jednog lajv prenosa na internetu, influenser Luka Bojović Luks je iznenadio svoje pratioce tvrdeći da su on i Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, navodno zajedno konzumirali nedozvoljene supstance.

"Nešto, možeš da povučeš liniju... Zna Baka, vukli ja i on zajedno, zna Baka, zajedno smo vukli kokain više puta. Zato smo se i posvađali, oteo mi je liniju. Sram te bilo, brate!", izneo je šok optužbe Luks na račun Bake Praseta u svom lajvu.

Podignuta optužnica za paljenje automobila Bake Praseta

Podsetimo, Baki Prasetu je nedavno zapaljen automobil od 500.000 evra. Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Zorana R. (22) zbog postojanja opravdane sumnje da je u nameri da sebi i drugima pribavi protivpravnu imovinsku korist, pretnjama pokušao da iznudi novac, najmanje 40.000 evra mesečno od Bogdana Ilića, poznatijeg kao Baka Prase, čiji je automobil namerno zapalio 16. februara 2026. godine.

Optužnicom, koja je predata Višem sudu u Beogradu na odluku o potvrđivanju okrivljenom se na teret stavlja krivično delo Iznuda u pokušaju u sticaju sa krivičnim delo Izazivanje opšte opasnosti.

Postoji opravdana sumnja da je Zoran R. u nameri da iznudi od oštećenog najmanje 40.000 evra na mesečnom nivou, radi pružanja usluge zaštite od „vračarskog klana“ na koji se pozivao, pretio oštećenom mogućim posledicama, koristeći takođe detalje iz privatnog života oštećenog, koji su javno objavljeni zbog prirode njegovog posla.

To je radio po nalogu A.A. (protiv kojeg se vodi drugi postupak) koji se raspitivao i pozivao na oštećenog u restoranu „Babaroga“.

Oštećeni Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, je javno odbio usluge navodne zaštite jer nije želeo nikakva posla sa njima.

Usled toga je Zoran R. 16. februara oko 3:24 časova na parkingu zgrade u kojoj živi Baka Prase namerno izazvao požar na njegovom vozilu, polivši ga i zapaljivom tečnošću i zapalivši, na koji način je želeo da pokaže ozbiljnost pretnje i svoju nameru za iznuđivanjem novca, stoji u saopštenju.

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