O majci Nemanje Gudelja, Anastasijinog supruga, malo se zna.

Olivera na Instagram profilu objavljuje fotografije isključivo sa naslednicima, a sada imamo prilike da je vidimo u drugačijem izdanju.

Nemanjina majka od kada su se deca osamostalila letovanje provodi sa suprugom Nebojšom, a samo jednom smo imali prilike da je vidimo u kupaćem kostimu.

Interesantno je da postoji samo jedna fotografija Olivere u kupaćem kostima na kojoj možemo da vidimo da tri porođaja i godine njoj ništa ne mogu, a da li izgleda bolje od prije Cece procenite sami.

Podsetimo, Anastasija i Nemanja Gudelj konačno uživaju u porodičnoj sreći jer su nesuglasice između ćerke Svetlane Cece Ražnatović i njene svekrve Olivere i zaove Vanje rešene.

Inače, pomirenju je, kumovao Nemanjin otac, a Anastasijin svekar Nebojša Gudelj, prenosi "Kurir".

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