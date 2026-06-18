Dragana Mirković i Toni Bijelić zvanično su se razveli nakon 24 godine braka, a pevačica je zahtev podnela u martu 2024. godine.

Dve godine nakon rastanka, Dragana Mirković je iskreno odgovarala na pitanja voditelja Bojana Jovanovskog, te otkrila kako danas gleda na razvod, ali i šta je okidač zbog koga više nisu u bračnoj zajednici ona i biznismen.

- Ne mogu da kažem da je brak nije bio skladan.Budući da poštujem sve ljude, poštujem i oca svoje dece i nikada nisam rekla ni jednu ružnu reč o njemu, upravo zbog dece. Razlog za razvod nije bio onaj o kojem su mnogi pisali. To je bio veoma tužan i težak period za mene, trenutak kada sam shvatila da ću morati da donesem takvu odluku. Marko i Manuela su mi rekli: „Mama, hajde da idemo“, a ja sam podnela zahtev za razvod braka. Verujem da će me svaka žena razumeti. Veoma sam trpeljiva, tolerantna i vredna osoba, ali ponekad dođe trenutak kada morate da presečete. Ipak, sve je ispalo onako kako treba i danas mogu da kažem da sam najsrećnija žena na svetu - bila je iskrena Dragana Mirković, te dodala:

- Žena sam koja obožava porodicu i uvek ju je stavljala ispred sebe. Neprijatno mi je kada se ljudi osećaju manje vrednim ili imaju komplekse, volela bih da imam nekog jačeg pored sebe. U psihologiji postoje tri faze. Prva faza je: „Ne mogu da verujem da sam u tvom društvu.“ Druga faza je: „Mi smo isti.“ Treća faza je: „Moram da te zgazim da bih bio jači od tebe.“ Sve je to životno i ljudski. Žao mi je što moja porodica danas ima jednog člana manje, ali smo tu prazninu nadoknadili dolaskom moje Ksenijice. Ona je unela novu radost i ljubav u naše živote - rekla je Dragana.

Pred kamere medija prošle godine stale su i komšije Dragane Mirković u Kasidolu koje su u emisiji "Metar moga sela" progovorile o do sada nepoznatim detaljima iz života pevačice.

Naime, meštani su govorili na temu razvoda Tonija i Dragane, ali i o tome kako se ona ponaša kada dođe u svoj rodni kraj.

- Ona kada dođe ovde ponaša se seljački, kao i običan narod, kao i svi seljaci - rekao je jedan od njih, dok je drugi izneo jasan stav da je Dragana trebalo da smanji svoje poslovne obaveze i posveti se mužu, jer su muškarci, prema njegovim rečima, "alfa mužjaci".

Najiteresantniji odgovor, odnosno, filozofiju o razvodu slavnog para izneo je treći meštanin.

- To sam pročitao u filozofskim spisima. Brak je jedna kaca izmeta koja stoji na suncu zapečena i kad neko treći dođe i promeša, to zasmrdi užasno. Eto vidite, zasmrdelo je od Austrije do Kasidola - rekao je on.

"Sa žaljenjem moram da vas obavestim"

Podsetimo, muzička zvezda podnela je zahtev za razvod.

- Sa žaljenjem moram da vas obavestim da sam predala zahtev za razvod braka. Već dugo moj odnos sa Tonijem nije više ono što je bio, sve to vreme mi praktično vodimo odvojene živote i ne živimo pod istim krovom.

Uprkos svim nepomirljivim razlikama, zarad dobrobiti svoje porodice i zato što sam tako vaspitavana, učinila sam sve da spasim zajednicu koju smo nekada imali.

Međutim, s vremenom je taj jaz postao sve veći i shvatila sam da veću štetu činim svojim najmilijima ostajući na silu u nečemu što odavno ne funkcioniše, nego stavljajući tačku na naš brak.

Svakako ostajem dosledna svojim principima, svom načinu života, kao što ostajem verna svojoj porodici i svojoj publici.

Prema Toniju ću uvek gajiti poštovanje kao prema ocu svoje dece i nekome sa kim sam provela mnogo lepih godina.

Zbog svega toga, ovo je moje jedino obraćanje povodom svega, medijima zahvaljujem na dosadašnjoj saradnji.

Molim vas da poštujete ovu odluku i da ne povećavate težinu trenutka kroz koji cela naša porodica prolazi - napisala je Dragana Mirković.

BONUS VIDEO: