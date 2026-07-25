Zbog predrasuda, mnogi od njih godinama ostaju u azilima, a pojedini, iako potpuno zdravi, završe i na listama za eutanaziju.

Upravo takvu sudbinu imao je pas po imenu Bauer, kojeg su u azilu opisali kao „agresivnog zbog straha“. Malo ko je želeo da mu pruži priliku, a njegova budućnost izgledala je veoma neizvesno.

Ipak, jedna žena odlučila je da ne poveruje samo etiketi koju je nosio. Na svom Instagram profilu bauer.thestaffy, koji je posvetila novom četvoronožnom prijatelju, ispričala je kako je upravo ovaj pas promenio njen život.

Kako navodi, odluka da ponovo usvoji psa nije bila nimalo laka. Nakon gubitka svog prethodnog ljubimca, plašila se da nije spremna za novu životinju i da će neprestano praviti poređenja.

– Brinula sam da nisam spremna i da će voleti drugog psa biti pogrešno – napisala je u emotivnoj objavi.

Sve se promenilo kada je upoznala Bauera.

Shvatila je da ovom psu nije bio potreban neko ko će ga osuđivati zbog prošlosti, već osoba koja će u njemu videti priliku za novi početak. Odlučila je da ga usvoji i pruži mu dom pun ljubavi i sigurnosti.

Danas kaže da, iako mnogi misle da je ona spasila njega, istina je potpuno drugačija.

– Spasila sam njega, ali na mnogo načina i on je spasao mene – poručila je.

Njena priča brzo je obišla društvene mreže i prikupila hiljade reakcija. Mnogi su priznali da ih je podsetila koliko predrasude mogu da utiču na sudbinu pasa koji samo čekaju da im neko pruži priliku.

Na kraju je uputila poruku svima koji razmišljaju o usvajanju psa iz azila.

– Pogledajte još jednom psa kojeg su svi drugi zaobišli. Možda upravo njemu najviše treba druga šansa, a zauzvrat će vam pokazati koliko ljubavi jedno srce može da primi i pruži.