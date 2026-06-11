Dejan Pantelić godinama je vodio emisiju "150 minuta" na Prvoj televiziji, a krajem prošle godine oprostio se od gledalačke publike.
Voditelj se u januaru pre dve godine oprostio od gledalaca koji su ga gledali u pomenutoj emisiji.
- Ovo je poslednji put da vam kažem: "Ostanite uz Prvu i uz emisiju 150 minuta, i da ćemo se gledati ponovo" - rekao je Dejan.
Usledilo je objašnjenje omiljenog TV voditelja, koji je otkrio da se povlači sa malih ekrana i da na svoju tri decenije dugu karijeru stavlja tačku.
"Izvinjavam se gledaocima..."
Iako je nagovestio da se neće u potpunosti odreći televizije, kasnije je otkriveno da sada radi iza kamere.
- Izvinjavam se gledaocima na promuklom glasu. Došla su na naplatu sva ona zračenja, hemioterapije, operacije......Trudiću se da u narednom periodu pronađem adekvatno mesto iza kamera. Hvala sto brinete - napisao je on na društvenoj mreži Instagram.
Pantelić je sada u režiji, što mu očigledno prija i savršeno leži. Njegova nova televizijska kuća je "B92", a zaposleni su oduševljeno dočekali Dekija.
Jednom prilikom se na društvenoj mreži Instagram pojavila fotografija Dekija sa kolegama sa radnog mesta, a nema sumnje da se sa novim kolektivom sjajno zabavlja.
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