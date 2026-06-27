Pevačica Marija Šerifović se oprostila od novinara Marka Pantića koji je sinoć iznenada preminuo.

Na svom Instagram profilu Marija je objavila zajedničku fotografiju sa i oprostila se emotivnim rečima.

- Bog nekada zaista ima planove koje ne razumemo. Pero, putuj nasmejan kakvog smo te svi poznavali - napisala je Marija Šerifović uz njihovu zajedničku fotografiju na kojoj su oboje nasmejani.

Od Marka Pantića se oprostila i Sanja Maletić.

- Dragi Marko, samo minut pre nego što si nas napustio pričali smo, smejali se i hladio si me lepezom. Neka te dragi Bog primi u svoje krilo i podari ti večni mir. Bog da ti dušu prosti, večiti dečače - napisala je Sanja Maletić.

Preminuo u 36. godini

Novinar i voditelj Marko Pantić, poznat pod pseudonimom Ludo Pero, preminuo je sinoć u Beogradu.

Iznenada je preminuo na jednom estradnom događaju, a uzrok smrti i dalje nije poznat.

Pantić je rođen 1990. godine. Svoj profesionalni put i karijeru gradio je godinama radeći u brojnim domaćim medijima.

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