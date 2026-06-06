Ministarstvo je dodalo da je napad bio usmeren na objekte za zaštitu granične bezbednosti zemlje i osiguravanje bezbednosti međunarodnih plovnih puteva, prenela je Pres TV.



U saopštenju se navodi da ovaj potez otkriva "potpuno nepoštovanje američkog vladajućeg establišmenta prema osnovnim principima međunarodnog prava i Povelje Ujedinjenih nacija“.



Dodaje se da su, u skladu sa pravom na legitimnu samoodbranu prema članu 51 Povelje Ujedinjenih nacija, iranske oružane snage dale srazmeran i efikasan odgovor na "američki akt agresije".



U direktnom apelu zemljama regiona, iransko ministarstvo ih je pozvalo da poštuju princip dobrosusedstva i da se uzdrže od dozvoljavanja agresorima da koriste njihovu teritoriju, ili resurse za planiranje ili izvršenje agresivnih akata protiv Irana.



Iransko Ministarstvo je takođe pozvalo generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, Savet bezbednosti i druga odgovorna međunarodna tela da pokažu brzu i efikasnu reakciju na, kako se navodi,”kontinuirano flagrantno kršenje prekida vatre i nezakonite poteze od strane SAD i da spreče sve veću normalizaciju kršenja Povelje UN i akata koji ugrožavaju regionalni i međunarodni mir i bezbednost“.



Saopštenje je usledilo nakon što je Centralna komanda vojnih snaga SAD u objavi na mreži X saopštila da su snage CENTCOM-a oborile četiri iranska jednosmerna jurišna drona koji su lansirani ka Ormuskom moreuzu.



U objavi se tvrdi da su jurišni dronovi predstavljali neposrednu pretnju regionalnom pomorskom saobraćaju i da su američke snage potom napale iranske radarske lokacije za obalski nadzor u Goruku i na ostrvu Kešm kako bi se odbranile od daljih napada.



Kao odgovor, Korpus islamske Revolucionarne garde (IRGC) je u saopštenju naveo da je gađao dve američke vazduhoplovne baze u Kuvajtu i preostale objekte Pete flote SAD u Bahreinu.