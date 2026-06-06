Ministarstvo je dodalo da je napad bio usmeren na objekte za zaštitu granične bezbednosti zemlje i osiguravanje bezbednosti međunarodnih plovnih puteva, prenela je Pres TV.
U saopštenju se navodi da ovaj potez otkriva "potpuno nepoštovanje američkog vladajućeg establišmenta prema osnovnim principima međunarodnog prava i Povelje Ujedinjenih nacija“.
Dodaje se da su, u skladu sa pravom na legitimnu samoodbranu prema članu 51 Povelje Ujedinjenih nacija, iranske oružane snage dale srazmeran i efikasan odgovor na "američki akt agresije".
U direktnom apelu zemljama regiona, iransko ministarstvo ih je pozvalo da poštuju princip dobrosusedstva i da se uzdrže od dozvoljavanja agresorima da koriste njihovu teritoriju, ili resurse za planiranje ili izvršenje agresivnih akata protiv Irana.
Iransko Ministarstvo je takođe pozvalo generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, Savet bezbednosti i druga odgovorna međunarodna tela da pokažu brzu i efikasnu reakciju na, kako se navodi,”kontinuirano flagrantno kršenje prekida vatre i nezakonite poteze od strane SAD i da spreče sve veću normalizaciju kršenja Povelje UN i akata koji ugrožavaju regionalni i međunarodni mir i bezbednost“.
Saopštenje je usledilo nakon što je Centralna komanda vojnih snaga SAD u objavi na mreži X saopštila da su snage CENTCOM-a oborile četiri iranska jednosmerna jurišna drona koji su lansirani ka Ormuskom moreuzu.
U objavi se tvrdi da su jurišni dronovi predstavljali neposrednu pretnju regionalnom pomorskom saobraćaju i da su američke snage potom napale iranske radarske lokacije za obalski nadzor u Goruku i na ostrvu Kešm kako bi se odbranile od daljih napada.
Kao odgovor, Korpus islamske Revolucionarne garde (IRGC) je u saopštenju naveo da je gađao dve američke vazduhoplovne baze u Kuvajtu i preostale objekte Pete flote SAD u Bahreinu.
Svet
"Amerikanci krše primirje!" Iran hitno pozvao UN da preduzmu mere protiv SAD
Iransko Ministarstvo spoljnih poslova ocenilo je danas najnoviji napad američkog drona na svoje radarske objektekao “flagrantno kršenje“ aprilskog primirja i pozivaloi Ujedinjene nacije da preduzmu mere protiv “ponovljenih kršenja primirja koja čine SAD”.
Ministarstvo je dodalo da je napad bio usmeren na objekte za zaštitu granične bezbednosti zemlje i osiguravanje bezbednosti međunarodnih plovnih puteva, prenela je Pres TV.
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