Udovica pokojnog repera Dalibora Andonova Grua, Danica Andonov danas ima razlog za slavlje.

Naime, njoj je danas rođendan, a čestitke stižu sa svih strana.

Otkako je ostala bez supruga Danica vodi povučen život daleko od medija.

Ipak, danas je napravila presedan, te je javno objavila čestitke koje je dobila.

- Lepoto, srećan rođendan, glasila je jedna od njih.

Zbog njega napustila karijeru

Inače, Danica je svim srcem bila uz pokojnog supruga, ma šta da je radio kada je posao u pitanju, te je i svoje snove stavila u drugi plan.

Dalibor je 2007. godine stupio u brak sa Danicom Prvulović. Kragujevčanka se godinama bavila manekenstvom, sve do svoje 25. godine, kada je odlučila da zapostavi karijeru i posveti se porodici.

- Onog trenutka kada sam se zasitila modne scene, povukla sam se iz posla i posvetila porodici - rekla je bivša manekenka jednom prilikom.

Gru tragično nastradao

Reper Dalibor Andonov Gru poginuo je u strašnoj oluji pre sedam godina.

Kobni događaj odigrao se kada je pevač upao u vodu prilikom vožnje kajta.

Gru je tokom celog tog dana pokušavao da okupi ekipu za kajting iako je košava, koja je tog dana bila intenzivna, inače veoma opasna za vožnju.

Na licu mesta našlo se nekoliko očevidaca, a jedan od njih se tada oglasio i otkrio šta se tačno dogodilo.

- Gru je vozio po Dunavu. Bio je u vodi i pakovao linije, kanape kajta, kada je košava naglo grunula. Nije imao kontrolu zbog kanapa i kajt mu je ušao u "loop", odnosno počeo nekontrolisano da se okreće. Ispucavao ga je snažno u vodu i iz nje oko pet puta u roku od dvadesetak sekundi. Nije stigao da se otkači. Odmah je bio gotov - rekao je tada očevidac za Telegraf.

Reperovo telo je nekoliko sati ležalo u čamcu kojim je izvučen na obalu. Policija je obavila uviđaj, pozvana je Hitna pomoć, a lekar je konstatovao smrt na licu mesta.

Obdukcijskim nalazima kasnije je ustanovljeno da je reper podlegao povredama dvostrukog preloma kičme.

