Pevačica Mina Kostić i njen partner Mane Ćuruvija Kasper nedavno su uplovili u romansu, a njihovo upoznavanje dogodilo se putem društvenih mreža, kada je Mane iz Amerike video pevačicu na malim ekranima i odmah poželeo da je upozna.

Šest meseci je trebalo da se susretnu, a nakon što je sleteo u Beograd pravo u Minin zagrljaj, Mane je postao tema broj jedan u estradnim krugovima, dok su na društvenim mrežama omiljeni par za polemike i teorije o „lažnoj ljubavi“.

I dok mnogi govore da su Kasperove emocije samo gluma i da Minu iskorišćava, pevačica je pokazala da se oseća voljeno i da nikada nije bila srećnija.

- Ljubav je danas neophodna, Bog je ljubav, a ljubav širimo i Mane i ja, moj Kasper, a za komentare "Ma boli me uvo za sve" - rekla je pevačica u emisiji "Premijera" na Pinku.

Inače, malo ko zna da je dobri duh naše Mine iz Pančeva, odakle ga je put naveo pravo u beli svet. Osim toga pevačica je jednom prilikom otkrila i kolika je razlika u godinama o kojoj se nije znalo.

Mina Kostić nedavno je proslavila 50. rođendan, a samo jednom je govorila o tome koliko godina ima Kasper.

– Osećam to u duši, u srcu, u glavi. Pa i ako me laže, lepo me laže. On je 198 visok, ima 45 godina. To je sve istina – istakla je pevačica.

Smeštena na psihijatriju

Podsećanja radi, pevačica Mina Kostić smeštena je u psihijatrijsku ustanovu nakon što je, prema navodima medija, pokazala znakove agresivnog ponašanja.

Ljudi bliski pevačici nisu znali šta se dogodilo, budući da u poslednje vreme nisu bili u kontaktu sa njom.

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