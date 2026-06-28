Da ta kompanija nije dobro sve izvagala sa advokatima sigurno ne bi ni podnosila tužbu protiv EU.

Na to je u emisiji Energija Sputnjika ukazao advokat Branko Pavlović, ističući da ta privatna kompanija praktično traži obeštećenje jer joj je uskraćena mogućnost poslovanja. „Službeni glasnik EU“ je ovih dana objavio da je operater gasovoda Severni tok 2, „Nord Strim 2 AG“ sa sedištem u Štajnhauzenu u Švajcarskoj krajem aprila podneo tužbu Evropskom sudu pravde protiv Evropskog parlamenta i Saveta EU. Traži poništenje uredbe EU koja obavezuje na postepeno ukidanje uvoza ruskog gasa, ili makar onih odredbi uredbe koje se na to odnose. Uredba je sredinom marta ove godine već počela da se primenjuje kada su u pitanju pojedini kratkoročni ugovori, a potpun prestanak uvoza predviđen je do 1. januara 2027. godine.

Eksproprijacija bez nadoknade

Ta uredba, kako je ocenila kompanija, faktički je lišava mogućnosti da koristi gasovod u komercijalne svrhe. To de fakto predstavlja eksproprijaciju bez ikakve nadoknade, tvrdi operater gasovoda Severni tok 2.

Kompanija Nord Strim 2 AG smatra da je tretirana nepravedno i nejednako u poređenju sa drugim učesnicima na tržištu, posebno sa drugim operaterima gasovoda. Tvrdi, takođe, da je Evropska unija tu uredbu usvojila na pogrešnoj pravnoj osnovi koristeći uobičajenu zakonodavnu proceduru. Time je, kako ocenjuje, zaobišla zahtevne procedure koje se primenjuju prilikom uvođenja sankcija iako ova mera to zapravo jeste, gde je potreban konsenzus svih. Tužbu sa zahtevom za ukidanje ove uredbe podnela je i Slovačka. Gasovod Severni tok 2 koji je, uz stari gasovod Severni tok 1, trebalo da doprema ruski gas u zapadnu Evropu završen je krajem 2021. godine i nikada nije profunkcionisao. Nemački kancelar Olaf Šolc suspendovao je sertifikaciju Severnog toka 2, 22. februara 2022. kao posledicu ruskog priznanja Donjecke i Luganske republike, da bi krajem septembra te godine došlo do velike sabotaže i havarije na tom gasovodu.

Operater gasovoda praktično već četiri i po godine ne može da ga koristi i trpi materijalnu štetu.

Dobro koncipirana tužba

Pavlović objašava da je Sud pravde kome je predata tužba najviša instanca, nadležna da odlučuje šta se može, a šta se ne može u Evropskoj uniji. Kako oni odluče to je, kako kaže, obavezujuće za sve, uključujući i Evropsku komisiju. Ukazujući gde je razlika između tužbe ove kompanije i Slovačke i zašto tužba kompanije ima sve šanse na uspeh, ovaj advokat kaže da je njihova tužba dobro koncipirana. Ona zaobilazi sva moguća pitanja opravdanosti i zakonitosti sankcija koje uvodi Evropska unija i ona to uopšte ne dovode u pitanje. Oni kažu: Sve je u redu, ali vi ste naknadno, nakon što smo mi krenuli u određeni posao, iz nekih svojih razloga, rekli da mi time ne možemo da se bavimo. Prema tome, oduzeli ste nam srž našeg poslovanja i mi kao privatni kapital tražimo da budemo obeštećeni, slikovito objašnjava sagovornik Sputnjika.

„Pošto sam ja privatna kompanija, znači ne možeš voditi državnu politiku, politiku Evropske unije, preko moje grbače, to ne može. I ako nekome zapravo oduzmete njegov biznis, to je isto kao da ste imovinu konfiskovali ili nacionalizovali, to onda još pojačava njihovu šansu da dobiju na tom sudu, jer nijedan sud ne može da prihvati da se nešto može eksproprisati, nacionalizovati bez nadoknade“, ističe Pavlović.

Slovačka u drugačijoj poziciji

Sa tužbom Slovačke stvar je, kaže on, nešto drugačija, jer je Slovačka, sklapajući ugovor o pridruživanju Evropskoj uniji, prihvatila da se vodi zajednička spoljna politika, pa su i odluke i za njih obavezujuće. Slovačka mora da dokaže da se tom uredbom njoj ipak nanosi prekomerna, nesrazmerna šteta, njenoj energetskoj sigurnosti i ukupnim finansijskim bilansima. „Lično mislim da će obe tužbe u osnovi biti uspešne. Koliko će to biti novca, to sad ostaje da se vidi. I odluka neće biti sutra. To je gotovo izvesno. Trebaće sigurno par godina zato što u toj početnoj fazi vi, naravno, morate da date mogućnosti drugoj strani da ima dovoljno vremena da odgovori, pa onda vama se da dodatno vreme, pa će da ga daju tužilačkoj strani da da svoje komentare i tek kad čuje komentare Evropske unije sasvim sigurno su neophodna veštačenja. To su složena veštačenja. Naravno, i Evropska unija će imati svoja kontraveštačenja i svoja dokazivanja“, objašnjava proceduru ovaj advokat.

Taktika EU

On ne sumnja da će taktika Evropske unije biti da naširoko uvuče stvar u politiku i ideologiju.

„Ovo je ipak sud, apsolutno najviša sudska instanca Evropske unije i tu, po mom mišljenju, nisu ni potrebni pritisci, zato što sudije u tom sudu i same polaze od ideoloških postavki Evropske unije. Prema tome, oni će sigurno razmatrati slučaj koliko god je moguće u korist Evropske unije. Oni će, sigurno je, sami veoma voditi računa o interesima Evropske unije, ali ipak ne mogu da pređu preko nekih opštih načela i opštih pravnih principa, naročito što se na kraju govori o nekom novcu“, nema dilemu Pavlović.

On pritom ukazuje da je kompanija Nord strim 2 AG sigurno poslednjih godinu dana imala ozbiljne konsultacije sa ozbiljnim advokatskim kućama, sigurno su oni uradili svoju finansijsku procenu, svoju analizu. To su, kako kaže, vrlo složeni postupci i zahtevaju vrlo brižljiv rad i enormno su skupi.

Da angažujete najboljeg advokata sa svojim timom to košta otprilike 3. 000 ili 4.000 švajcarskih franaka na sat. Da nije procenjeno da će biti uspešni sigurno ne bi podneli tužbu, zato sa priličnom sigurnošću se može smatrati da će dobiti taj slučaj, kaže Pavlović. On ne vidi da Evropska unija kao tužena tu može da ima neku validnu pravnu argumentaciju.

Druga EU do kraja godine

Na pitanje može li se eventualni pozitivan ishod sudskog procesa po podnosioce tužbi odraziti i na sudbinu gasovoda Severni tok i njihovo korišćenje, ovaj advokat, ali i finanijski konsultant i dobar poznavalac geopolitičkih prilika u svetu nema dilemu:

„Što se tiče budućnosti, ona je vrlo turbulentna, ali odlična. Sve to što u Evropskoj uniji danas postoji i sve ključne političke strukture koje postoje, mislim pre svega na Francusku i Nemačku kao najveće države, one, po mom mišljenju, do kraja sledeće godine neće postojati.“

Kao što smo pričali pre dva ili tri meseca da engleski premijer Starmer neće opstati, da bi mu bilo mnogo bolje da vidi kako elegantno da siđe sa vlasti, jer je njegova politika bankrotirala, to se upravo dogodilo. Ista stvar će uslediti i u Nemačkoj i u Francuskoj, pa onda će i sa Briselom biti tako, kaže sagovornik Sputnjika.

„Ta čitava konstrukcija Evropske unije koja je bezidejna, ona nema nikakvu koncepciju, osim kažnjavaj, preti, uvodi protekcionizam. Šta je njihova noseća ideja? Koji je njihov noseći koncept? Kina ima Pojas i put. Rusija ima evroazijsku saradnju i otvorenost ka razvoju sa arapskim zemljama, Afrikom. Amerika ima - pljačkaj sve. Šta je koncept Evropske unije? Nema ga,“ ističe Pavlović.

Veliki pad

On napominje da je Evropska unija u proteklih 25 godina strahovito pala, da je od 2000. godine po paritetu kupovne moći bila veća ekonomija od Amerike za oko 20 odsto, da je bila duplo veća ekonomija od zbira Rusije, Indije i Kine, a danas je duplo manja ekonomija od Rusije, Indije i Kine, manja je za 40 odsto od Kine i skoro 30 odsto od Amerike. Oni i dalje idu nizbrdo i to što ne vide njihovi vodeći političari vide građani. Tako je vladajuća CDU/CSU, sad na oko 20 odsto podrške što je 30 odsto manje nego što su imali pre godinu dana, a kancelar Fridrih Merc lično stoji i gore. Grupacija francuskog predsednika Emanuela Makrona je na ivici tek da bude treća po snazi, a obe ispred nje i Nacionalno okupljanje i leva grupacija Nepokorni, i jedni i drugi su za normalizaciju odnosa sa Ruskom Federacijom, ističe sagovornik Sputnjika. I Mercovi oponenti, počev od Alternative za Nemačku koja zajedno sa strankom Linke i Sarom Vagenkneht, koji predstavljaju skoro polovinu građana Nemačke, su takođe za uspostavljanje saradnje sa Rusijom, ističe Pavlović.

Saradnja sa Rusijom neminovnost