Takođe je najavio novi paket mera za građane, posebno za najugroženije i penzionere, koji bi trebalo da bude predstavljen u septembru.

„Ja ću odmah po povratku iz Tivta otići na istok Srbije. Već za vikend obići ću više udaljenih sela i to sa specijalnim ambulantnim vozilima koja smo u međuvremenu uspeli da nabavimo.

Želim da odem u najudaljenija sela i da razgovaram sa ljudima. Da pokažemo da nam je stalo do njih i da zdravstvena zaštita mora da im bude dostupna.

Moramo da pokažemo da brinemo o ljudima, ne samo o onima koji žive u velikim gradovima i blizu kliničkih centara, već o svakom čoveku.

I na istoku Srbije, i na jugu Srbije, i na zapadu Srbije, i na severu Srbije, i u centralnoj Srbiji.

Takođe, ono što je veoma važno kada govorimo o tom paketu mera, očekujte da u septembru izađemo sa jednim veoma značajnim paketom za najugroženije stanovnike, ali i za deo šire populacije.

Pronaći ćemo način kako da dodatno obezbedimo bolji životni standard građana.

Verujem da će ljudi u Srbiji biti izuzetno zadovoljni tim merama i da možemo sebi da ih priuštimo.

Pre toga nas očekuju razgovori sa Međunarodnim monetarnim fondom, kao i uvek.

Ali ako vam kažem da će ljudi biti obradovani, posebno naši najstariji sugrađani, onda imaju razloga za optimizam i da znaju da i sada govorim istinu.“