Govoreći o političkoj situaciji u zemlji, ocenio je da protivnici vlasti ne mogu da ospore ekonomski napredak Srbije, zbog čega se, kako tvrdi, fokus prebacuje na druge teme i afere.

„Hvala vam na tome, pokušaću to da objasnim. Ja ne mogu da donosim zaključke kao vi, jer sam predsednik Republike i predsednik sam i tim ljudima.

Za Vidovdan ću pomilovati neke od tih ljudi, pomilovaću ljude iz različitih delova političkog spektra, ne sve, pojedine, zato što želim da i to bude signal pomirenja i signal ujedinjenja u našoj zemlji.

Molim one koji misle da mogu da očekuju pomilovanje da mi u narednih nekoliko dana pošalju svoje molbe i zahteve kako bismo mogli da ih uzmemo u razmatranje.

Pomenuli ste ptice. Nije ovde reč o pticama. Ptice su paradigma svega onoga što se dešava.

Ja kao predsednik Republike, uvek poštujući protivnike, poštujući mladalačku energiju i neke ljude koji veruju da mogu mnogo toga da promene za dan ili dva, imam mnogo pitanja za njih na koja je gotovo nemoguće dobiti odgovor.

Tri su stvari koje su uradili. Ne možete danas da kažete da Srbija nije napredovala brže nego ikada u svojoj istoriji.

Da li je dobro? Nikada neće biti dovoljno dobro. Nikada nam kroz istoriju nije bilo dovoljno dobro. Nikada nismo poštovali one koji su u naše ime obavljali određene dužnosti.

Ja sam se sa tim pomirio još 2013. i 2014. godine, kada sam razumeo da, koliko god da se borite i trudite, ljudi često imaju drugačiju sliku stvarnosti.

U eri društvenih mreža, fotomontaža, veštačke inteligencije i bezbrojnih laži, moguće je napraviti gotovo bilo kakvu sliku.

Ali ovde se sve svodi na jednu stvar: ne možete da kažete da danas u Srbiji nisu mnogo veće plate i penzije i da se ne živi bolje. Svi znaju da se danas živi bolje.“