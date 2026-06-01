Kako je naveo, država radi na programu koji bi trebalo da smanji troškove najvažnijih terapija, posebno za bolesti srca i visok krvni pritisak.

„Mislim da je važno da ljudi znaju da završavamo program koji se tiče lekova. Još nije završen predlog zbog smrtnog slučaja koji je direktorka RFZO imala u porodici, ali verujem da ćemo posle toga, za pet, šest ili sedam dana, izaći sa tim programom.

To će mnogo pomoći ljudima kada je reč o lekovima i njihovim cenama.

To je deo jednog sveobuhvatnog paketa za penzionere, ali ne samo za penzionere, već i za socijalno najugroženije ljude u Srbiji.

Nećemo se zaustaviti na 1.663.000 penzionera, već ćemo gledati da pomognemo i onima koji imaju socijalna primanja, njih oko 67.000.

Pokušaćemo da obezbedimo sličnu pomoć i za određene kategorije boraca, kao i za one koji primaju dečji dodatak.

Želimo da napravimo značajan paket, makar za lekove koji regulišu kardiovaskularni sistem i krvni pritisak, odnosno za ono što je ljudima od ključnog značaja.

Ne želimo da nam ljudi umiru zato što nemaju 2.500, 3.000 ili 4.000 dinara da plate lek.

Posebno ćemo gledati da pomognemo onima koji taj novac nemaju, da budemo sigurni da mogu da dođu do terapije koja im je potrebna i da ih ti lekovi koštaju manje ukoliko ih koriste.“