Predsednik Vučić je između ostalog komentarisao konstantne napade i dezinformacije koje se vrše ne samo protiv njega nego i protiv Republike Srbije.

"Evo, ja sam juče čuo tu vest da Srbija uvodi vize Rusima i stvarno nisam znao o čemu se radi", rekao je Vučić.

"Pozvao sam Anu Brnabić i pitao da li su nešto izglasali ili je u proceduri i ona mi je rekla da nema ništa od toga. Pitao sam je zna li odakle je ta vest i ona nije znala. Neko je jednostavno pustio dezinformaciju da našteti Srbiji", zaključio je Vučić.

Kad su u pitanju ucene EU da ćemo ukinuti bezvizni režim sa Rusijom, ističe da neće doći do toga.

"Takva odluka neće biti doneta. Čak i da je neko donese biće ukinuta odmah" kazao je on.