Nova misteriozna situacija iz Kremlja pokrenula je lavinu spekulacija o navodnim dvojnicima ruskog predsednika Vladimira Putina, nakon što je zamenik ruskog premijera Dmitrij Patrušev tokom sastanka u Moskvi navodno Putina oslovio neobičnim imenom – “Pal Lajič”.

Na videosnimku koji je objavio Kremlj čuje se kako Patrušev govori:

– Pal Lajič, hvala vam puno. Pripremio sam prezentaciju.

Upravo ta rečenica izazvala je buru na društvenim mrežama i otvorila novu rundu teorija zavere o tome da ruski predsednik možda koristi dvojnike.

Britanski The Times navodi da ime “Pal Lajič” praktično ne postoji u ruskom jeziku, zbog čega su mnogi pokušali da pronađu objašnjenje za neobičan lapsus.

Pojedini korisnici interneta, delimično u šali, tvrdili su da bi moglo da bude reč o skraćenici za Pavla Nikolajeviča – navodni identitet jednog od Putinovih “dvojnika”.

Kremlj je ubrzo u zvaničnoj transkripciji ispravio izjavu Dmitrija Patruševa i naveo da je rekao “Vladimir Vladimirovič”, što je puno ime i patronim ruskog predsednika.

Ipak, to nije zaustavilo nove spekulacije.

Već godinama kruže nepotvrđene tvrdnje da Putin koristi dvojnike iz bezbednosnih razloga ili kako bi smanjio ogromno radno opterećenje.

Sam Putin je još pre šest godina priznao da je početkom 2000-ih postojao predlog da koristi dvojnike, ali je tvrdio da je to odbio.

Teorije su dodatno eksplodirale 2022. godine kada je tadašnji šef ukrajinske vojne obaveštajne službe Kirilo Budanov izjavio da ruski predsednik navodno redovno koristi više dvojnika.

Kao “dokaz” naveo je razlike u visini, izrazu lica i obliku ušiju kod Putina tokom godina.

– Postoje najmanje tri osobe koje se povremeno pojavljuju – tvrdio je Budanov.

Slične tvrdnje iznosili su i pojedini ukrajinski zvaničnici i mediji, iako nikada nisu predstavljeni konkretni dokazi.

Pojedine teorije otišle su još dalje pa su pojedinci na internetu tvrdili da je “pravi Putin” navodno mrtav, a da Rusijom upravljaju ljudi iz njegovog okruženja koristeći dvojnike.

Međutim, nezavisni ruski medij Meduza je 2024. godine koristio softver za prepoznavanje lica kako bi uporedio fotografije navodnih “dvojnika”.

Rezultati analize pokazali su verovatnoću od čak 99,6 do 99,9 procenata da se radi o istoj osobi.

Neki analitičari smatraju da manje promene u Putinovom izgledu mogu biti posledica estetskih zahvata ili botoksa.

Zanimljivo je da je čak i ruski poslovni list Komersant priznao zbunjenost zbog Patruševljeve izjave.

– Čini se da niko ne može da objasni šta je to bilo. Možda je bio pod stresom. Možda je hteo nešto da kaže, ali se zaustavio – naveo je list.

Dmitrij Patrušev, koji je izgovorio spornu rečenicu, sin je Nikolaja Patruševa, jednog od najmoćnijih ljudi u Rusiji i dugogodišnjeg Putinovog bliskog saradnika i bivšeg šefa FSB-a.

Ovo nije prvi put da neko iz vrha ruske elite Putina oslovljava neobičnim imenom.

Patrijarh Kiril je još 2023. godine tokom jednog obraćanja Putina nazvao “Vladimir Vasiljevič”, što je takođe izazvalo lavinu komentara i teorija na internetu.

I tada su društvene mreže bile preplavljene pitanjima:

– Zna li on nešto što mi ne znamo?

Iako ozbiljni dokazi o postojanju Putinovih dvojnika nikada nisu predstavljeni, svaka nova čudna situacija iz Kremlja ponovo raspali teorije koje godinama intrigiraju javnost širom sveta.