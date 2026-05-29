Beograđani koji su poslednjih dana obilazili pijace neprijatno su se iznenadili cenama pojedinih namirnica. Posebnu pažnju privukao je beli luk, čija cena na pojedinim tezgama dostiže čak 1.500 dinara po kilogramu.

Najveće razlike u cenama trenutno su primetne kod belog luka, pasulja i paprika, dok se neke osnovne namirnice i dalje mogu kupiti po znatno pristupačnijim cenama.

Beli luk se prodaje od 700 do 1.500 dinara po kilogramu, čime se našao među najskupljim proizvodima na pijacama. Visoku cenu drže i očišćeni orasi, za koje kupci moraju da izdvoje između 900 i 1.500 dinara po kilogramu, prenose mediji.

Kada je reč o povrću, paradajz košta od 200 do 700 dinara, krastavac od 100 do 400, dok cena paprika na pojedinim pijacama ide i do 800 dinara za kilogram.

Velike razlike beleže se i kod pasulja, koji se u zavisnosti od sorte i kvaliteta prodaje po cenama od 300 do čak 1.000 dinara po kilogramu. Karfiol se kreće od 140 do 600 dinara, dok se tikvice najčešće prodaju po cenama između 100 i 400 dinara.

Među povoljnijim proizvodima i dalje su krompir, koji košta od 60 do 200 dinara po kilogramu, kao i kupus čija se cena uglavnom kreće od 50 do 200 dinara. Zelena salata ostaje jedna od najjeftinijih namirnica na pijacama i može se kupiti za 50 do 200 dinara.

Crni luk je dostupan već od 70 dinara po kilogramu, mada na pojedinim tezgama njegova cena dostiže i 300 dinara.

Što se voća tiče, jabuke se prodaju po cenama od 50 do 350 dinara, banane od 150 do 280, dok kilogram limuna košta između 200 i 450 dinara.