Tokom dana očekuje se pretežno sunčano vreme uz slab do umeren, povremeno pojačan severni i severozapadni vetar. Najviša dnevna temperatura kretaće se između 23 i 27 stepeni.

Vikend donosi letnje vrednosti do 31 stepen

Za dane vikenda, 30. i 31. maja, prognozira se pretežno sunčano i toplo vreme sa maksimalnim temperaturama i do 31 stepen Celzijusa.

Lokalno se u subotu uveče na severu Srbije može očekivati kratkotrajna kiša ili pljusak, dok su u nedelju moguće padavine u brdsko-planinskim predelima, najavljuje RHMZ.

Početak juna nestabilniji, stižu pljuskovi i grmljavina

Meteorolog Marko Čubrilo najavljuje da će početkom juna vreme postati promenljivo i nestabilnije, uz češću pojavu pljuskova i grmljavina u svim regionima.

Pre toga, narednih dana očekuju se sveže noći i prijatne dnevne temperature uglavnom između 21 i 27 stepeni, uz lokalne nestabilnosti i severni vetar.

Duž Jadrana će biti toplije, dok se posle 6. juna najavljuje neizvesniji razvoj sinoptičke situacije, stoji u prognozi.

Ristić najavljuje nevreme

Sa Čubrilom je saglasan i meteorolog Ivan Ristić, koji nakon temperatura koje trenutno prelaze 30 stepeni najavljuje drastičan preokret:

"Jun počinje sa kišom, grmljavinom i olujnim oblacima, ovo je prva najava promene vremena", objavio je Ristić na Fejsbuku.

Prognoza RHMZ za jun mesec

Srednja minimalna temperatura vazduha u junu biće iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena srednja vrednost biti za 0.5ºC do 1.5ºC iznad višegodišnjeg proseka. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost junske srednje minimalne temperature vazduha oko 17.3ºC.

Srednja maksimalna temperatura vazduha u junu biće iznad višegodišnjeg proseka, sa vrednostima, koje će biti za 1.0ºC do 2.0ºC više u odnosu na višegodišnji prosek.U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom juna biće oko 28.4ºC.

Mesečna suma padavina tokom juna zadržavaće se u granicama višegodišnjeg proseka sa vrednostima do 5 mm nižim u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini junska suma padavina iznosiće oko 51 mm, stoji u mesečnoj prognozi RHMZ.

