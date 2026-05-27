Pevačica Senida Hajdarpašić, poznatija pod pseudonimom Senidah, jedna je od najvećih regionalnih zvezda, ali je javnost često zbunjena kada je u pitanju njeno pravo poreklo.

Sada je odlučila da stane na put nagađanjima i iskreno progovori o svojim korenima koji zapravo potiču iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije i Hrvatske. Kako je istakla, Slovenci je nikada nisu u potpunosti doživljavali kao svoju.

- Neki ljudi me doživljavaju kao svoju, a neki me nikad neće prihvatiti. Recimo, u Sloveniji nikada neću biti prihvaćena jer je moje prezime na "ić". Moji su koreni iz Bosne i iz Crne Gore... Eto, ni u Beogradu nisam, da kažemo, Ivana, nego sam Senidah. Dođem u Sarajevo, pa nisam iz Sarajeva nego iz Crne Gore. Nikom ne mogu da udovoljim. I onda mi je drago kad me ljudi smatraju svojom - iskreno je rekla Senidah.

"Zauvek ću ostati Jugoslovenka"

Ona je naglasila da ovakav stav javnosti prihvata bez ikakve osude.

- Sve je u redu, naravno. To sam što jesam i meni su ljudi ili dragi, ili niko i ništa. Volim sav narod, dobre ljude. Imam veze i s Makedonijom i sa Hrvatskom. Stvarno mogu da kažem da sam rođena u Jugoslaviji i zauvek ću ostati Jugoslovenka - istakla je Hajdarpašićeva za bosanske medije.

