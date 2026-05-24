Jelena Karleuša gostovala je u podkastu Bojana Jovanovskog, poznatijeg kao Boki 13 i tom prilikom je otkrila kada je počela da se odaljava od sada već bivšeg supruga Duška Tošića, ali i kako danas gleda na potencijalne partnerke oca svoje dece.

- Mene Duško dok smo bili u funkcionalnom braku nije prevario. Kada kažem u funkcinalnom, mislim do 2019. godine kada se desilo ono s onim Indijancem, tada više nismo spavali zajedno, bez obzira na to što smo bilio tehnički u braku do prošle godine - rekla je Jelena Karleuša u potkastu kod Bokija 13, a zatIm je otkrila da je Tošić izgubio mnogo sa njom, ali i da je u istoj poziciji kao i njen prethodni suprug Bojan Karić.

- Duško je mnogo izgubio sa mnom. Životno. On mislim da nikada više neće imati nikakvu vezu. Nikada, ni sa jednom ženom. Prosto nikada posle mene neće moći da ima neku vezu sa ženom. Htela sam da kažem da neće imati ozbiljnu vezu, možda neke kombinacije, jer svaka bi bila ne u mojoj senci nego u velikom problemu upoređivanja sa mnom i to je jedan veliki problem. Bojan i Duško će zauvek biti moji bivši muževi, pa onda ime i prezime - rekla je Jelena Kareuša u potkastu Bokija 13.

Brak osuđen na kraj

Jelena Karleuša i Bojan Karić imali su prelepu romansu krunisanu brakom koji je mnogima izgledao bajkovito, a o razvodu gotovo da niko nije ni pomislio.

Međutim, oni su se u martu 2005. godine razveli i to svega tri meseca nakon stupanja u bračne vode, čime su se svrstali u red najkraćih brakova na domaćoj javnoj sceni.

Mnogo se pisalo i pričalo o razlozima za krah njihove ljubavi, ali oni su mudro ćutali i nikada nisu opširno govorili o svojoj vezi, braku i razvodu. Pisalo se da imaju spremna imena za decu, kako imaju mnogo lepih planova i želja, ali brzo je sve palo u vodu.