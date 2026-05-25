Obogaćeni uranijum i Ormuski moreuz u srži pregovora SAD i Irana o postizanju sporazuma o ratu. Pojedini mediji prenose da je Iran načelno pristao da se reši obogaćenog uranijuma i da je ajatolah Modžtaba Hamnei odobrio nacrt sporazuma. Zvanične potvrde nema, ali Teheran poručuje da je spreman da uveri međunarodnu zajednicu da ne teži ka nuklearnom oružju. Donald Tramp kaže da pregovori još uvek traju i da će, ukoliko se postigne dogovor sa Iranom, to biti "dobar dogovor". Ranije su mediji preneli da je napravljen napredak u pregovorima SAD i Irana o postizanju sporazuma o ratu, a iz Vašingtona poručuju da bi vest o tome mogla da bude saopštena narednih dana.

Snage Hezbolaha napadaju tenk "Merkava" izraelske vojske (VIDEO)

Snimci prikazuju snage Hezbolaha kako ciljaju tenk Merkava koji pripada izraelskoj vojsci u gradu Tajbeh na jugu Libana koristeći dron za napad.

Tramp: Ako se dogovorim sa Iranom, biće to dobar dogovor

Dogovor koji SAD naprave sa Iranom mora biti dobar i pogodan, izjavio je američki predsednik Donald Tramp, ističući da pregovori o sporazumu još nisu privedeni kraju.

"Ako napravim dogovor sa Iranom, to će biti dobar i pogodan dogovor, ne kao onaj koji je napravio (bivši predsednik SAD Barak) Obama, koji je Iranu dao ogromne količine gotovine i čist put ka nuklearnom naoružanju", napisao je Tramp na svom nalogu na mreži Truth Social.

Prema njegovim rečima, sporazum o kojim SAD i Iran sada pregovaraju je suprotan od toga.

"Niko ga nije video, niti zna šta ima u njemu. Još nisu dovršeni pregovori. Tako da nemojte slušati gubitnike koji kritikuju nešto što nisu videli. Za razliku od onih koji nisu rešili ovaj problem pre mnogo godina, ja ne pravim loše dogovore", napisao je Tramp.

(Tanjug)