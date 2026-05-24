Saša Popović sahranjen je na Novom Bežanijskom groblju u porodičnoj grobnici, a nije jedini na estradi koji je za života kupio mesto večnog počinka.

Osim Saše, Aca Pejovića, Zlate i Miroslava Ilića i Nada Obrić se opredelila za kupovinu grobnice, ali njene želje su nešto drugačije u odnosu na ostale pevače.

Nada Obrić želi da kada jednog dana napusti ovaj svet, počiva pored bivšeg muža, o čemu je govorila javno.

- Čitala sam da se Lepa Lukić naljutila kad su je pitali je l' napisala testament i kupila grobno mesto. E, pa ja ne bežim od toga! Biće to u Beogradu, na Bežanijskom groblju - priznala je Nada Obrić jednom za medije, pa nastavila:

"To je moja konačna odluka i kraj"

- Iako sam se od bivšeg muža Ace razvela pre 18 godina , jer me je prevario, ja sam ipak odlučila da kada umrem budem sahranjena u istu grobnicu s njim. Ipak sa tim čovekom imam dvoje dece Itanu i Sašu. Verovatno će sad mnogi i da me osuđuju, ali baš me briga, to je moja konačna odluka i kraj. Ja nisam pisala testament, jer među mojom decom nema zle krvi. Znaju oni šta ja imam i šta će da podele. Nemam strah ja od toga da unapred rasporedujem i delim. Moj pokojni muž i ja smo sve to na vreme rešili.

Pevačica Nada Obrić se u nekoliko navrata borila sa različitim vrstama kancera, a svaki je uspešno pobedila i izašla jača iz svega.

Pre nekoliko godina je otvoreno pričala o svojim borbama, te istakla da joj je najveća snaga dolazila od podrške najbližih.

- Divno sam, šta mi fali? Preživela sam tri karcinoma na tri mesta, a jedan s drugim veze nema. Borba je bila strašna, noći sam provodila u razgovoru sa sobom. Svakom čoveku poručujem da je najstrašnije da padne. Naprotiv, ja sam u ponedeljak saznala za dijagnozu, u četvrtak sam imala operaciju. Kad dođe noć i legneš sama sa sobom, onda je frka u glavi. Tu su deca i kad vidiš koliko se bore da ne prihvate tu činjenicu, onda se u nekim momentima ne zna da li oni teše mene ili ja njih. Tu želju i rešenost da mi pomognu po svaku cenu u tim strašnim noćima nikada neću moći da opišem... - počela je Nada.

