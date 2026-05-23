Cao je pred senatorima rekao da je reč o pauzi koja treba da omogući proveru raspoloživih američkih zaliha, ali je istovremeno tvrdio da SAD imaju „dovoljno” raketa i presretača. Prema njegovim rečima, prodaja vojne opreme inostranstvu biće nastavljena kada administracija proceni da su se za to stekli uslovi, dok će konačnu odluku o paketu za Tajvan doneti ministar odbrane Pit Hegset i državni sekretar Marko Rubio.

Tajpej je, međutim, saopštio da nije dobio zvanično obaveštenje Vašingtona o bilo kakvoj promeni plana. Portparolka predsedničke kancelarije Karen Kuo navela je da je vlada upoznata sa medijskim izveštajima, ali da od SAD nije stigla potvrda o zamrzavanju ili odlaganju isporuka.

Pauza u prodaji oružja posebno je osetljiva za Tajvan, jer se nadovezuje na već postojeća kašnjenja u američkim isporukama. Prema podacima „Taiwan Security Monitor”, među sistemima čije su isporuke već bile sporne nalaze se lovci F-16C/D Blok 70, municija za F-16, teška torpeda MK-48 i rakete AGM-154C.

Američki Centar za strateške i međunarodne studije prethodno je ocenio da je tokom 39 dana vazdušne i raketne kampanje protiv Irana potrošena značajna količina kritične municije. U analizi CSIS-a navodi se da su kod dela ključnih sistema SAD mogle da potroše više od polovine predratnih zaliha, a da će za obnavljanje pojedinih kategorija raketa biti potrebno od jedne do četiri godine.

Vašington se zbog toga suočava sa sve težim izborom: da li da prioritet da sopstvenim zalihama, snabdevanju saveznika u Evropi i na Bliskom istoku, Ukrajini ili Tajvanu, koji američko oružje smatra ključnim elementom odvraćanja od moguće kineske vojne akcije.

Pojedini mediji, pozivajući se na izvor upoznat sa procesom prodaje oružja, sa druge strane, objavili su i drugačiju ocenu – da planirana prodaja Tajvanu nije direktno povezana sa ratom u Iranu, jer takvi paketi prolaze kroz višegodišnje procedure. Isti izvor tvrdi da SAD imaju dovoljno municije da istovremeno podrže više strateških ciljeva.

Ipak, sama izjava Hunga Caoa pokazala je da rat protiv Irana već utiče na američko vojno planiranje i na obaveze Vašingtona prema saveznicima i partnerima. Za Tajvan, koji nema mnogo alternativa američkoj vojnoj opremi, svako novo odlaganje ima i vojnu i političku težinu.

