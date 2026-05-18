Opštinski sud u Sarajevu odbio je predlog Tužilaštva Kantona Sarajevo za određivanje pritvora Adiju Pašiću, nastavniku koji je uhapšen zbog napada na učenika u Osnovnoj školi "Musa Ćazim Ćatić".



Pašić je pušten na slobodu, a Sud mu je odredio meru zabrane prilaska.



Nastavnik je ranije uhapšen zbog ugrožavanja troje maloletnih učenika. Incident se dogodio tokom nastave u osmom razredu, a policiji su ga prijavili roditelji nakon što je objavljen videosnimak iz učionice. Na snimku se čuje kako profesor verbalno napada i preti učeniku.



"Hoćeš još lupati, hoćeš da te šakom opalim? Da ti pola glave otkinem? Je li? Je li mangupe?", govori nastavnik na objavljenom videu.



Nakon što je snimak dospeo u javnost, uprava škole je odmah reagovala i suspendovala nastavnika, piše sarajevski portal Klix.

