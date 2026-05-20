Ukrajina je razvila prvu vođenu bombu. Evropska unija razmatra produženje sankcija Rusiji, a mediji navode da je Kina počela da obučava ruske vojnike. Ukrajinski dronovi i danas gađaju ruske rafinerije.

Pogođena ruska rafinerija nafte u Kstovu

Dve osobe poginule u ruskom napadu na Dnjepar

Dve osobe su poginule, a šest je povređeno u noćašnjem napadu na Dnjepar, saopštio je danas šef Dnjepropetrovske regionalne državne administracije Aleksandar Ganža.

"Dve osobe su poginule, šest je povređeno. To su posledice ruskog noćnog napada na Dnjepar. Petoro povređenih je hospitalizovano. Lekari ocenjuju stanje troje od njih kao teško", napisao je Ganža na Telegramu, prenosi Ukrinform.

Kako se navodi, više regiona Ukrajine bilo je izloženo noćašnjim napadima. Kuće i automobili su oštećeni u Odesi, a jedna žena je poginula sinoć u Sumskoj oblasti.

Zelenski odobrio

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski potvrdio je da je odobrio planove za dugoročne napade na Rusiju za jun, ističući da svoju snagu pokazali već ovog meseca. Kijev je saopštio da je u protekla dva dana pogodio dve velike rafinerije na zapadu Rusije.

Boravak vrhovnog komandanta Rusije u Pekingu nije prepreka za kontrolu nuklearnog arsenala te zemlje. Istovremeno s njegovom posetom Kini, Rusija je započela s Belorusijom nuklearne manevre.

Prema rečima stručnjaka, vreme trodnevnih vežbi za pripremu i upotrebu strateških nuklearnih snaga nije slučajno - one nisu samo test borbene gotovosti, već i signal zapadnim zemljama.

Glavnokomandujući ukrajinskih oružanih snaga Oleksandr Sirski ističe da Rusija ima dvostruko više brigada i pukova nego Ukrajina, dok se linija fronta već proteže na preko 1.200 kilometara, što predstavlja pretnju od proširenja. Upozorava da postoji realna pretnja od ruske ofanzive iz Belorusije.

Zamenik ministra spoljnih poslova Sergej Rjapkov izjavio je da rastu rizici od direktnog sukoba između Rusije i vojnog saveza NATO, upozorivši da bi posledice mogle biti katastrofalne.

Šef diplomatije Litvanije Kestutis Budris pozvao je NATO da bude spreman za napad na rusku eksklavu Kalinjingrad.

Iz Moskve je odmah stigao odgovor na pretnju. Marija Zaharova, portparolka Ministarstva spoljnih poslova poručila je Litvaniji i NATO-u kratko: "Samoubilačka paranoja".