Modni kritičar, David Ćurčić, koji bez prezanja i dlake na jeziku komentariše stajlinge poznatih ličnosti, bio je gost naše redakcije.

Tom prilikom otkiro je zbog čega je prekinuo saradnju sa pevačicom Tanjom Savić, ističući da mu se ona nalazi na crnoj listi.

- Tanja Savić je neko sa kime ja ne bih na bilo koji način više sarađivao, ne samo kao stilista, već bilo kako. Oblačio sam je za nastupe vikendom. Napravim joj 10 kombinacija, ona od tih deset napravi dve. Sve ostalo, baci, razbaca. Bilo joj je bitno samo da ima stvari, da ne mora da kupuje - zapčeo je David.

- Tada sam shvatio o čemu se radi. Na kraju se cela priča nije zavšrila kako treba. Bilo je gomilu nekih problema. Ne bih se vraćao na tu situaciju, ali mi je definitivno na crnoj listi - priznao je Ćurčić za Alo.

