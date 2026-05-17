Vraćajući se sa sahrane Branislava Lainovića u Novom Sadu, davne 2000. godine, Zoran Davidović Ćanda bio je poslednji koji je, po pravoslavnom običaju, bacio grumen zemlje na Lainovićev grob.

Istog dana, tri sata kasnije, na skretanju sa autoputa Novi Sad - Beograd, kod "Grmeča", u klasičnoj sačekuši, izrešetan je u automobilu, rafalima iz drugog vozila. S njim je tada poginuo i njegov najbolji prijatelj Ivan Stojanović, koji, bar koliko se zna, nije bio upetljan u "poslove" beogradskog podzemlja.

Upravo ubijeni Ćanda u tom trenutku bio je najveća ljubav Jelene Karleuše .

Iako je, kako je više puta isticala, ludo bila zaljubljena u kontroverznog biznismena sa kojim je planirala i venčanje, život je imao druge planove.

"Jedina ljubavi moja,čekaj me"- poslednje su reči koje je poznata folk pevačica uputila svom, momku Zoranu Davidoviću-Ćandi, u jednoj od mnogobrojnih čitulja, potpisujući se kao Jecika.

Treća pevačica koja je obukla crninu

Ubistvom beogradskog kontroverznog biznismena, koji je stekao posebnu vrstu popularnosti od trenutka kad je počeo da se zabavlja sa Karleušom, pomenuta zvezda postala je treća pevačica, koja je za šest meseci obukla crninu.

Nešto kasnije po saznanju za tragediju, Karleuša je otišla na mesto događaja da zapali sveću. Prvo pitanje koje se nametnulo bilo je zbog čega Karleuša sa Ćandom nije išla na Dugijevu sahranu , mada su dva dana pre toga dali Lainovi}u zajedničku čitulju?

- Nažalost, doživela sam da ga vidim u komadima, ali i u tim komadima, to je za mene bio on. Imala sam samo 21 godinu. Otprilike sam videla gde su mu usta i ljubila ga u ono što je ostalo od njegovog lica, jer sam ga volela najviše na svetu. Nikada taj prizor neću zaboraviti. Nikada me niko nije voleo kao on, a to je, inače, i razlog moje velike netrpeljivosti sa Svetlanom Ražnatović - rekla je Jelena u Lazarov podkastu nedavno.

"Bio je to 23. mart 2000. godine"

- Bio je to 23. mart 2000. godine. Sa njim je bio najbolji drug, pica majstor koji je pravio pice u kiosku. Toliko o opasnim momcima. Zna se i ko ga je ubio. Svedoci saradnici su rekli da je isti ubica koji je pucao na premijera Zvezdan Jovanović. Posle sam saznala iz policijskih saznanja, da je ekipa koja ga je jurila, Zemunski klan, iz nekog čudnog razloga čekala da ja ne budem u kolima. Pucali su na Zorana iz dva kalašnjikova.

- Poslednji put sam ga videla u komadima. Sišla sam u sudsku medicinu da bih donela stvari za sahranu. Jedina sam koja je uradila identifikaciju i jedina koja je od kompletne porodice sišla. Tako su im savetovali. Takva sam da sam morala da ga vidim još jednom. To je slika koja će meni zauvek ostati u mislima. Meci od kalašnjikova su ogromni, a samo Zorana je pogodilo preko trideset. Ti meci otkidaju komade tela, a Zoranovo telo su patolozi povezali crnim koncem u jednu masu. To je prizor koji sam videla na stolu - prisetila se pevačica stravičnog prizora.

