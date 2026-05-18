Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nalazi se u Bakuu, gde je danas počeo 13. Svetski urbani forum (WUF13).

"U doba nemilosrdnih klimatskih promena rešenje je investirati u dekarbonizaciju i prelazak na obnovljivu energiju. Mnogi globalni gradovi se suočavaju sa velikim problemom zagađenja", kazao je predsednik Vučić na početku svog obraćanja.

"U Beogradu je uveden besplatni javni saobraćaj i radujemo se korišćenju električnih autobusa, a radujemo se i saradnji sa Azerbejdžanom u izgradnji gasne elektrane u Nišu u budućnosti. Imamo dva superkompjutera i treći koji će doći u Kragujevac, a to znači da Srbija mora da poveća proizvodnju energije, nukleranu, ali se oslanjamo i na gas iz Azerbejdžana i to će biti ključno".

Kako kaže, nedavno smo usvojili zakon za legalizaciju objekata.

"Gradovi su sredina gde se podstiče inovativnost i unapređenje svakodnevnog života".



"Kao domaćin EXPO 2027, mi ćemo dati platformu za preko 140 zemalja sveta koji će se predstaviti, a pružićemo priliku da se prikažu konkretna inovativna rešenja, a to uključuje i nove generacije pametnih letelica i aviona", zaključio je Vučić.

Svetski urbani forum traje do 22. maja na stadionu Baku Olympic Stadium, a tema je "Stanovanje u svetu: Bezbedni i otporni gradovi i zajednice", u organizaciji UN Habitat.

Svetski urbani forum jedan je od najznačajnijih globalnih skupova posvećenih budućnosti gradova, urbanizaciji i održivom razvoju.