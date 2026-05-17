Sinoć je u Beču održano finale jubilarne 70. Evrovizije, a pobedu je odnela pevačica Dara iz Bugarske. Tokom proglašenja pobede prošlogodišnji pobednik, Austrijanac Džej Džej, je šokirao potezom.

Dok je pobednici Dari uručivao nagradu desio se neviđeni skandal.

Na društvenoj mreži X osvanuo je video-snimak ovog trenutka na kojem se jasno čuje šta je austrijski pevač izgovorio novoj evrovizijskoj šampionki.

- Ku*ko, je l' sam ti rekao? - vrištao je Džej Džej dok je trčao ka njoj.

Iako je on na svoj način slavio i radovao se Darinom uspehu, društvene mreže su se usijale, a komentari na račun ovog obraćanja tokom lajv prenosa su apsolutno nemilosrdni. Gledaoci su zgroženi njegovim rečnikom u ovako važnom trenutku.

"Razumem da je podržava, ali nazvati je ku*kom dok slavi pobedu, dok je gleda njena zemlja... van svake pameti", glasi jedan od najistaknutijih komentara razočaranih fanova.

Ko je Dara?

Mlada pevačica je poreklom iz Varne, a završila je Nacionalnu školu umetnosti „Dobri Hristov“, gde je studirala folklorno pevanje i muziku. Još kao dete bavila se tradicionalnim bugarskim pevanjem, a upravo se taj uticaj danas oseća i u njenim pesmama, posebno u evrovizijskoj numeri „Bangaranga“.

Zanimljivo je da je još od sedme godine učila folklorno pevanje, ali je kasnije odlučila da karijeru usmeri ka modernom pop zvuku. U intervjuima je govorila da joj je umetnička škola mnogo pomogla da razvije scenski nastup i disciplinu.

Ovaj spoj tradicionalnog bugarskog zvuka i moderne produkcije predstavlja njen zaštitni znak.

- Odrasla sam uz muziku opsesivno, kao da ništa drugo nije ni postojalo. Mnogi se često iznenade kada čuju da sam se školovala za folklorno pevanje, ali ta tehnika i emocija su i dalje u mom DNK - rekla je Dara jednom prilikom.

Pored toga što je istaknuta figura balkanske scene sa brojnim hitovima na prvim mestima top-lista, Dara je i vokalni trener u šou-programu "Glas Bugarske" od 2021. godine, gde je u četiri sezone čak dvaput dovela svoje takmičare do trona. Takođe, javnost je imala priliku da je gleda i u emisiji "Tvoje lice zvuči poznato".

Njena energična numera "Bangaranga" potpuno je zaludela publiku i žiri, donevši joj više od 500 glasova.

Ova mlada zvezda rođena je 9. septembra 1998. godine u Varni, što znači da uskoro puni 28 godina.

Dara je neverovatnu pažnju na sebe skrenula još kao sedamnaestogodišnjakinja kada je 2015. godine osvojila treće mesto u bugarskom "Iks faktoru".

Odmah nakon takmičenja njena karijera je lansirana u orbitu. Potpisala je ugovor sa moćnom izdavačkom kućom Virginia Records i objavila debitantski singl "K'vo ne chu", koji je nedeljama bio neprikosnoveni hit na bugarskim top-listama.

Nakon toga nizala je hitove poput „Thunder“, „Call Me“ i „Mr. Rover“, a njene pesme imaju više od 80 miliona pregleda i slušanja.

Prevod pesme Bangaranga

Iako cela Evropa polako počinje da pevuše stihove pobedničke numere, gotovo niko ne zna značenje stihova, te u nastavku ostavljamo prevod.

Oživljavam okružena zaslepljujućim svetlima

Niko neće spavati večeras

Dobrodošli u pobunu

Ja sam haos!

Svetla nas zaslepljuju!

Dobrodošli u nemir!

Ja sam anđeo i demon

Ja sam psiho bez razloga da to budem

Ja sam ona koja pokreće i mami

Ne pratim nikoga

Ja sam ona koju prate

Navući ću te, a onda ću te ostaviti da se treseš

Sve bliže sam ivici

Osećam to u sebi

Tela su uz tela i iskre lete

Osećam da ću poludeti

Ja sam buntovnica i opasnost

Ja podstičem ljude da se bore za slobodu

Pusti me da te nadahnem

Pusti me da te uvučem duboko, ostaviću te slabašnog

