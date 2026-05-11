Natalija Jokić, supruga Nikole Jokića, stigla je na koncert Magla benda u Beogradu, gde je svojom pojavom oduševila prisutne, budući da je nismo videli u prestonici mesecima.

Interesantno je da su Natalija i Nikola 2020. godine na dan venčanja poželeli da im goste upravo uveseljava Vlada sa bendom, međutim, pevač nikako nije uspeo da uskladi termine, te je tako za atmosefru na svadbi bila zadužena Aleksandra Prijović i drugi muzičari.

Na pitanje kako je reagovao kada je čuo da će proslavljeni košarkaš biti u prvom redu, Vlada se nasmejao i rekao nam:

-Zadovoljstvo mi je da živim u doba Nikole Jokića. Biće mi zadovoljstvo da se upoznamo večeras. Na obostranu žalost, kada se venčavao, supruga i on su želeli da mi nastupamo na njihovoj svadbi. Dva puta su nas pitali za termin, dva puta smo bili zauzeti, treći termin smo bili zauzeti - rekao je Vladan koji ne krije da mu je žao što nisu ulepšali njihov veliki dan, ali se raduje večerašnjem druženju.

Podsećanja radi, Natalija i Nikola Jokić zajedno su od srednjoškolskih dana, a kada su počeli da se zabaljaju Nikola je igrao u Srbiji, u klubu Vojvodina, dok je Natalija upisala studije u Americi.

Danas ga prati na svakoj utakmici, ali ipak o njihovom privatnom životu ne zna se puno. Više detalja o Nataliji otkrila je jednom prilikom njena sestra, Maja Maćešić.

Maja kaže da se sa sestrom Natalijom koja sa Nikolom i njihovom ćerkom Ognjenom živi u Denveru, čuje konstantno. Razdvojenost uz nove tehnologije i nije tako strašna, kako dodaje.

- Natalija je moja druga polovina, mi smo stvarno jako vezane, daleko smo, ali to ništa ne znači - poručila je ona.

Maja i Natalija su kao deca zajedno sa roditeljima bile u izbegličkoj koloni iz Krajine, bežeći od "Oluje" 1995. godine. Njihova majka Danica je tada za "Novosti" rekla sledeće:

- Mi smo Maćešići. Ovo je Maja, tri i po godine ima. A, ovo Natalija, sedam meseci tek napunila. Prva je beba rođena u ovoj godini, u Krajini, nama je ovo drugi put da bežimo. Živeli smo u Karlovcu. Kada tu više nije bilo života, pobegli smo u Slunj. Sada ponovo bežimo, a ne znamo kud. Znamo da više nema nazad.

- Mi smo bile jako male kada se sve to dešavalo. Naši roditelji su se potrudili da taj deo detinjstva ne osetimo na možda neki loš način. Imala sam tri godine kada se to dogodilo, a Natalija sedam meseci. Iskreno i ne sećam se detinjstva kao nekog lošeg perioda nego kao najlepšeg perioda života. Na kraju krajeva, mama i tata su zaslužni za to, tako da nema loše uspomene na detinjstvo - istakla je Maja.

Majin zet je svetski as, ali za najbliže "samo" Nikola.

- Natalija i Nikola su jako dugo zajedno. Iskreno da vam kažem, uopšte ga ne posmatram kao nekog poznatog. Mi živimo u malom mestu gde njega svi znaju, poštuju, vole i cene. Kada je neko član vaše porodice dugi niz godina, onda nemaš osećaj da je on nekome drugom poznat - dodaje Maja pa potvrđuje da je Nikola van terena "običan" čovek:

- Divan je i pre svega jedan veliki čovek.

Na pitanje kako se njena sestra Natalija Jokić nosi sa svim profesionalnim izazovima svog supruga, kako prati njegove mečeve, Maja kaže:

- Ona je jedna žena zmaj. Prosto onaj ko je na terenu, on igra, ostali mogu samo da bodre, to je činjenica.

Maja je pre nekoliko godina intervjuisala svog zeta.

- Bilo je to za moje master studije. Završila sam Pedagoški fakultet, pa posle toga upisala master, pa sam imala određenu temu i bilo mi je najlakše da intervju uradim sa nekim koga znam.

BONUS VIDEO:

