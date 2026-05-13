Srbija se zvanično plasirala u veliko finale Evrovizije, a o nastupu naše grupe "Lavina" u Beču danas priča ceo svet.

Iako su neverovatna energija, mračna hevi-metal estetika i scenski efekti ostavili publiku bez daha, jedan trenutak na samom kraju nastupa posebno je zapalio društvene mreže i izdvojio se kao apsolutni vrhunac večeri.

Frontmen benda "Lavina", Luka Aranđelović, koji je na sceni nosio kostim težak čak 20 kilograma i impresivne kandže, priredio je završnicu za pamćenje.

Nastup su započeli svedenije, pod plavičastim svetlima, a kako se Luka postepeno približavao kameri, atmosfera je dostizala vrhunac.

Na samom kraju izvođenja pesme "Kraj mene", frontmen je iz sveg glasa zagrmeo i direktno se obratio publici širom sveta.

- Scream for me, Europe! - uzviknuo je na engleskom jeziku, odnosno u prevodu: "Vrišti za mene, Evropo!"

Upravo je ovaj snažan povik na Evroviziji zaokružio je njihov energičan nastup i izazvao opštu euforiju u dvorani.

Srbija skočila na kladionicama

Prvo polufinalno veče Evrovizije 2026 održalo se sinoć, a Srbija se plasirala u finale i boriće se za prvo mesto u subotu, 16. maja.

Nakon prolaska u finale naša grupa "Lavina" i pesma "Kraj mene" skočile su na kladionicama.

Za pobedu na Evroviziji je i dalje favorit Finska, na drugom mestu je Grčka, na trećem Danska, dok je Srbija trenutno na 20. mestu.

Na takmičenju nastupa 35 zemalja

Na takmičenju će nastupiti 35 zemalja, što predstavlja najmanji broj učesnika još od 2003. godine.

Razlog za to je bojkot nekoliko evropskih država. Španija, Slovenija, Island, Holandija i Irska zvanično su otkazale učešće u znak protesta zbog toga što je Izraelu dozvoljeno da se takmiči.

Ko se plasirao u finale?

U finale Evrovizije prošli su: Grčka, Finska, Belgija, Švedska, Moldavija, Izrael, Srbija, Hrvatska, Litvanija i Poljska.

Sa druge strane, u nastavku takmičenja nisu se našli Portugalija, Gruzija, Crna Gora, Estonija i San Marino.

