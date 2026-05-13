Gotovo četiri godine nakon tragedije pojavili su se novi detalji o okolnostima pod kojima je preminuo sin Marina Tucaković i Aleksandar Radulović Futa.

Kako se navodi, obdukcija nakon njegove smrti nije urađena jer za tim nije bilo zahteva porodice, a sada izvor blizak Radulovićima tvrdi da je uzrok smrti bio poznat odmah nakon što je Laća pronađen.

Tek kad se desilo ono najgore, sagovornik Kurira je saznao kako je i zbog čega Laća skončao.

- Kad su ga pronašli na ulici i kada ga je odnela Hitna pomoć, videli su da na leđima ima tri zalepljena flastera Fentanil, protiv bolova. Odmah su konstatovali da je to uzrok smrti, jer srce nije moglo da izdrži toliku dozu leka. Propisano je da jedan flaster može da se koristi u roku od 72 sata i nikako više od toga, a on je stavio tri odjednom, što je izazvalo srčani udar ili zastoj. Kad su lekari to rekli Futi, on se složio s tim da nema potrebe da se radi obdukcija ako je već to uzrok smrti.

Šta se sve dešavalo kobnog 13. decembra

- U nedelju, 18. decembra, 2022. u 10.30 Darko Duspara, porodični prijatelj porodice Radulović, telefonom je pozvao Ambasadu Republike Srbije u Izraelu i obavestio o nestanku Milana Radulovića. Ambasadora je informisao o detaljima slučaja i zamolio za pomoć pri njegovom lociranju.

- Ambasada je potom tražila sve lične podatke Milana Radulovića, te sugerisala da otac slučaj nestanka u najkraćem roku prijavu MUP Srbije kako bi preko Interpola izraelska policija bila zvanično obaveštena o slučaju i krenula u potragu.

- Sledećeg dana, 19. decembra, ambasada je primila mejl od Aleksandra Radulovića s detaljnim opisom i hronologijom boravka njegovog sina u Izraelu, u koji je stigao 2. decembra (a planiran povratak bio je 19. decembra), te poslednjom komunikacijom sa sinom. Takođe je obavestio ambasadu da je tog dana, 19. decembra, srpskoj policiji prijavio nestanak sina, kao i da mu je rečeno da će preko Interpola odmah biti obaveštena izraelska policija. Iz ambasade su Aleksandru Raduloviću odgovorili da će u najkraćem roku preduzeti sve korake ka izraelskoj policiji i da će biti u stalnom kontaktu.

- Ambasada je potom kontaktirala s kancelarijom Interpola u Izraelu s molbom da u svojim bazama podataka provere da li negde imaju zavedenu osobu sa istim imenom i opisom. Tog dana u bazama podataka nisu ništa našli, ali su rekli da će sutradan proveriti registre u bolnicama.

Tada je ekipa Kurira uz pomoć izvora koji su bili uključeni u istragu napravili hronologiju ovog nesrećnog događaja.

- U utorak, 20. decembra, oko 13 časova iz izraelske policije su javili ambasadi da se neidentifikovano telo koje odgovara datom opisu nalazi u Forenzičkom institutu u Jafi. Telo je, naime, Hitna pomoć našla bez svesti, u utorak, 13. decembra, u ranim jutarnjim časovima na telavivskoj ulici, odakle je odvezeno do Kliničkog centra "Ihilov", pa je nakon tri dana prebačeno u Forenzički institut Abu Kabir. Kako su naveli iz izraelske policije, smrt Milana Radulovića, u tom trenutku N. N. lica, bila je konstatovana na putu do bolnice.

- Telo je, inače, bilo identifikovano na osnovu tetovaža, a kasnije ga je identifikovala i poznanica. U pitanju je tetovaža krsta, koju je pokojni tekstopisac imao na ručnom zglobu desne ruke. Njemu je ova tetovaža bila najomiljenija, a posebno zbog toga što je za njega kao hrišćanina imala posebno simboličko značenje.

- Ambasada je odmah po dobijanju svih saznanja obavestila Milanovog oca Aleksandra Radulovića i ponudila svu potrebnu pomoć, uključujući i konzularnu. Takođe, ambasada je potom učinila sve neophodne mere za transport tela u Srbiju, piše Kurir.

