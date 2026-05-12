Večeras se u Bečkoj gradskoj dvorani održava prvo polufinale Evrovizije 2026, u kojem će se srpski predstavnik, grupa "Lavina", boriti za plasman u finale sa pesmom "Kraj mene".

Oni će nastupiti kao poslednji izvođači večeri.

Tokom dana održana je i poslednja proba, kojoj je prisustvovala publika, a članovi benda ostavili su snažan utisak na sceni.

Odmah nakon silaska sa bine podelili su utiske i uzbuđenje pred večerašnji nastup.

-Bilo je fenomenalno. Svaki put kad kažemo proba, ne očekujemo da tu bude publika i onda se iznenadimo kad vidimo punu salu, ali to je super da se pripremimo za večeras - izjavili su članovi grupe "Lavina".

Član benda Andrija potom je dodao:

-Mi svaki izlazak na binu tretiramo kao da je poslednji nastup i onda idemo - istakao je on.

Otkrili utiske sinoćnjeg nastupa pred stručnim žirijem

Sinoćni nastup pred stručnim žirijem Evrovizije, koji je već dodelio svoje bodove, takođe je ocenjen kao uspešan.

Govoreći o tremi i utiscima nakon tog nastupa, članovi benda su istakli:

-Bilo je isto ovako, zadovoljni smo. Mislim da je sad svaki put isto, praktično. Mi samo idemo i radimo. Možda svaki put imamo sve više i više energije iz nekog razloga, to je baš dobro. Što se više bliži, to smo jači - rekli su oni.

Veliku podršku crpe i iz porodice, pa su otkrili i kakav su savet dobili pred odlazak u dvoranu.

-Rekli su da idemo da spavamo (smeh). Odmorili smo lepo, poželeli su nam sreću i samo nam to treba, ništa više - otkrili su članovi.

Marija Šerifović nastupila na isti dan

Zanimljivo je i da se prvo polufinale održava 12. maja, na isti datum kada je Marija Šerifović 2007. godine donela pobedu Srbiji.

Na pitanje da li u tome vide simboliku, odgovorili su:

-Ima puno simbolike ako ih tražite. Mi smo tu samo da radimo ono što treba, pa šta bude bude, nije na nama. Na nama je ono do sada, sad puštamo dalje - konstatovali su potom.

Iako Šerifovićeva još uvek nije stupila u kontakt sa njima, Andrija navodi da razume situaciju:

-Nije, verujem da je zauzeta, ali sigurno će se javiti kad bude imala priliku, ja se bar nadam tome - zaključio je za Telegraf.

