Večeras se u Beču održava prvo polufinalno veče Evrovizije 2026, a najnovije prognoze na kladionicama donose sjajne vesti za Srbiju i naše predstavnike, grupu "Lavina".

Momci iz grupe "Lavina" uspeli su da se pozicioniraju među prvih sedam od ukupno 15 izvođača u svojoj polufinalnoj grupi što im, prema trenutnim kvotama, garantuje siguran prolazak u veliko finale Evrovizije 2026.

Hrvatska je na 5. mestu, dok je Crna Gora na 10. mestu prema prognozama kladionica.

"Bilo je prepreka"

Član grupe "Lavina" Andrija Cvetanović progovorio je o atmosferi pred takmičenje.

- Vratili smo se sa probe kostima, zadovoljni smo, postigli smo koliko smo mogli. Bilo je jako stresno, mnogo pritiska i nervoze. Predstavljamo zemlju u što boljem svetlu - rekao je Andrija Cvetanović iz "Lavine".

- Najveći perfekcionista sam ja jer donosim najviše stresa zbog odgovornosti. Bilo je nekoliko prepreka, da spakujemo sve u evrovizijski format. Nadam se da smo uspeli da rešimo većinu stvari, teška je borba sa ekipom koja radi ovde, evrovizijskom. Nismo se predali, izgurali smo do kraja koliko je moglo što se tiče Evrovizije. Imamo vremena da se družimo u večernjim časovima, sa Crnom Gorom, Poljskom, delimo hotel sa Češkom, Kiprom, Italijom - dodao je on za Blic.

