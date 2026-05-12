Jubilarna 70. Pesma Evrovizije počinje večeras, 12. maja u 21.00 čas, u bečkoj dvorani, a emitovaće se na prvom programu RTS-a.

U prvom polufinalu nastupiće predstavnici 15 zemalja, a deset najboljih plasiraće se u finale zahvaljujući glasovima publike i žirija. Takmičarsko veče zatvoriće predstavnik Srbije, grupa „Lavina“, koja će nastupiti pod rednim brojem 15, a predstaviće se pesmom "Kraj mene".

Prvo polufinalno veče Evrovizije 2026 će svečano otvoriti legendarna Viki Leandros izvođenjem svog klasika iz 1967. godine, "L'amour est bleu". Njen nastup pratiće hor od čak 70 članova, čime će se simbolično obeležiti 70 godina postojanja ovog takmičenja. Pored takmičara, publici će se u revijalnom delu predstaviti i direktni finalisti iz Italije i Nemačke.

Program će voditi poznata lica austrijske scene, Viktorija Svarovski i glumac Mihael Ostrovski, dok će iz grinruma o atmosferi i reakcijama izveštavati radijska voditeljka Emili Bazvajn. Za zabavu tokom pauze pobrinuće se voditeljski par uz prošlogodišnjeg australijskog predstavnika Go-Jo u šaljivom muzičkom performansu „Kangaroo“, kao i svetski poznata akrobatska grupa „Zurcaroh“ koja garantuje vizuelni spektakl.

Redosled nastupa u prvom polufinalu:

1.Moldavija: Satoshi – Viva, Moldova!

2.Švedska: FELICIA – My System

3.Hrvatska: LELEK – Andromeda

4.Grčka: Akylas – Ferto

5.Portugalija: Bandidos do Cante – Rosa

6.Gruzija: Bzikebi – On Replay

7.Finska: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin

8.Crna Gora: Tamara Živković – Nova zora

9.Estonija: Vanilla Ninja – Too Epic To Be True

10.Izrael: Noam Bettan – Michelle

11.Belgija: ESSYLA – Dancing on the Ice

12.Litvanija: Lion Ceccah – Sólo quiero más

13.San Marino: Senhit – Superstar

14.Poljska: ALICJA – Pray

15.Srbija: Lavina – Kraj mene

Značajne promene

Vizuelni identitet ove godine donosi spoj tradicije i futurizma, a glavni simbol je „Srce kameleona“, dizajnirano od 70 slojeva 3D srca koje predstavlja prilagodljivost takmičenja.

Dizajner Florian Vider kreirao je scenu inspirisanu bečkom secesijom koja počiva na tri motiva: listu, zakrivljenoj liniji i čvrstoj konstrukciji.

Ova godina donosi vraćanje starog formata u polufinalima, o finalistima će ponovo odlučivati kombinacija glasova žirija i publike, sistem koji je bio na snazi do 2022. godine.

Pored toga, uvedene su sledeće novine:

Nacionalni žiriji su prošireni sa pet na sedam članova, od kojih dvoje moraju biti starosti između 18 i 25 godina.

Zanimanja članova žirija sada obuhvataju širi krug profesionalaca radi veće objektivnosti.

Maksimalan broj glasova publike po jednom metodu plaćanja smanjen je sa 20 na 109. Glasanje će biti omogućeno putem telefona, aplikacije, i onlajn-platforme ESC.vote, a pravo glasa imaće i publika iz država koje se ne takmiče u dva posebna kruga.

Gledaoci u Srbiji prenos takmičenja mogu pratiti na kanalu RTS 1, kao i internacionalno na RTS Svet, uz komentarisanje Duške Vučinić. Za one koji preferiraju gledanje bez reklama i pratećih komentara, obezbeđen je zvanični prenos na Jutjub kanalu Pesme Evrovizije.

