"Ukrajinska strana i gospodin Zelenski, spremni su za lični sastanak... Nikada nismo odbili", rekao je Putin tokom konferencije za novinare nakon proslave Dana pobede 9. maja. "Možemo se sastati i u trećoj zemlji, ali tek nakon što se postigne konačni dogovor o mirovnom sporazumu koji mora biti dugoročni."

Naglasio je da bi sastanak trebalo da bude "konačna stvar", ceremonija potpisivanja, a ne da se pretvori u pregovore. Podsećajući na iskustvo Minskog sporazuma, Putin je primetio: "Možemo razgovarati satima, danju i noću, a to ne bi dalo nikakve rezultate. Potrebni su nam stručnjaci da se pobrinu za to... onda se možemo sastati, možemo potpisati."

Tokom istog brifinga 9. maja, Putin je izjavio da se sukob u Ukrajini "približava kraju".

Ove izjave su usledile dan nakon što je američki predsednik Donald Tramp izrazio nadu da bi prekid vatre koji je Moskva proglasila 8. maja mogao uskoro dovesti do okončanja borbi.

Prošlog decembra, Putin je ponovio da Rusija teži mirnom rešavanju ukrajinskog sukoba pod uslovom da se otklone njegovi korenski uzroci.