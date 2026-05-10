Društvene mreže preplavili su snimci s pitanjima "Šta mislite o tome što se Zoran Paunović vraća u grad?". Iako je dotični Zoran za sada nepoznat javnosti, čini se da je poznatim ličnostima nešto poznatiji.

Ivana Dudić nije bila oduševljena njegovim povratkom u Beograd, što je i istakla kada joj je jedan muškarac postavio ovo pitanje.

- Šta misliš o povratku Zorana Paunovića u Beograd? - glasilo je pitanje dok je Ivana prala ruke u ženskom toaletu jednog lokala.

Ona je pokazala rečnik bogat psovkama i iznenadila javnost. Ipak, veruje se da je u pitanju samo šala i da ona lično poznaje dotičnog.

- Ma dabogda mu se gume izbušile na dolasku ovamo. S*sa jedna! Je**m mu seme koje ga izrodilo, dabogda mu se noge polomile. Pu - rekla je Ivana.

"Kome bre ti želiš da se gume probuše?"

Iako se čini da je sve šala, profil pod nazivom "Zoran Paunović" imao je spreman odgovor glumici.

- Ja s*sa??? Ivana, slušaj me dobro ovako, prvo ja sam legenda i sam moj povratak je poznatiji nego bilo koja uloga koju si ti radila. Drugo, kome bre ti želiš da se gume probuše? Znaš li ti koliko su moje gume skupe? Bušite ih do sutra ako hoćete, svaki put ću ih zameniti jer sam ja u lovi o kojoj vi možete samo da sanjate - odgovorio je on.

BONUS VIDEO: