On za, Srpski kompas, upozorava da nije slučajno dobila tako odvratan i morbidan naziv i da to nikako nije izolovan medijski incident, već obaveštajno-subverzivna kampanja koja je imala razorne ciljeve, ali je u svojoj završnici doživela totalni fijasko.

- Bilo je potrebno domaćoj, ali i stranoj javnosti profesionalnim jezikom službi objasniti obaveštajno-subverzivnu prirodu, pozadinu i prikrivene ciljeve ovog slučaja. Takođe, bilo je to i specifično izražavanje „zahvalnosti“ stranoj službi (ili službama) što su nas potcenili u meri dovoljnoj da ih ubedljivo potučemo i na domaćem i na „gostujućem“ terenu - naveo je Željski.

Za Domagoja Margetića kaže da je lažni novinar, proskribovan čak i u novinarskim krugovima sopstvene države Hrvatske, višestruko osuđivan i tamo i u inostranstvu, uhvaćen više puta kao direktan sprovodilac dezinformacionih kampanja…

- Mislim da je sasvim dovoljno. Ova kampanja je, i za to posedujemo neoborive dokaze, vođena i koordinisana iz inostranstva. Komplikovano je u jednom intervjuu opisivati i objašnjavati metodologiju koju službe primenjuju da bi to utvrdile. Ali za početak se uvek razmišlja o sledećem – kome u inostranstvu tako nešto može ići u prilog i kome u našoj državi to može doneti korist? Sve ostalo je stvar profesionalne tehnike, strpljenja i napornog rada - kazao je Željski.

Vučić u intervjuu za Federalnu TV stavio tačku na laži o Sarajevo safariju

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostovao je na bosanskoj Federalnoj televiziji gde je govorio na mnoge aktuelne teme, uključujući i laži o tzv. Sarajevo safariju.

- Vi ste pravili cirkuse, predstave, jel' stativ, jel' kišobran, pa jeste negde je stativ, a negde kišobran, ali puške nema. Vi ste govorili da sam ja to radio. Reč je o notornoj laži. Nikada o tome nisam ni reč čuo (za Sarajevo safari). Ako su čuli da su neki stranci dolazili, neka ih pitaju, ja nisam ni ubijao, ni pucao. Nemojte više da lažete - rekao je predsednik Srbije na temu tzv. Sarajevo safarija i naglasio da na snimku nije bio naoružan, te dodao da je u to vreme tamo bio kao novinar i prevodilac.

