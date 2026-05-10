Muzička zvezda Lepa Brena i njen suprug, bivši teniser Slobodan Boba Živojinović, iza sebe imaju godine ljubavi, zajedništva i uspeha, ali ih povezuje još jedna važna životna okolnost, oboje su školovanje završili nakon srednje škole.

Brena je još od detinjstva maštala o putovanjima, zbog čega je po završetku srednje škole u Brčkom upisala Prirodno-matematički fakultet u Beogradu, smer turizam.

Ipak, u tom periodu zemlju je pogodila velika ekonomska kriza, a pevačica se teško privikavala na život daleko od porodice i domaće atmosfere na koju je bila navikla.

Dok je živela u Brčkom, već je nastupala na igrankama i zarađivala od pevanja, a dolaskom u Beograd ostala je bez tog izvora prihoda.

Kako je svojevremeno pričala, studentski dani bili su izuzetno teški, pa je često bila gladna i bez novca čak i za autobusku kartu.

Obrazovanje Lepe Brene

Posebno joj je u sećanju ostalo čekanje autobusa na hladnoj beogradskoj košavi.

Posle određenog vremena donela je odluku da odustane od fakulteta, vrati se u Brčko i ponovo se posveti muzici, poslu u kojem je već tada pokazivala veliki talenat.

Sa druge strane, Boba je imao potpuno drugačiji životni put. Kao rođeni Beograđanin rano je pokazao izuzetan talenat za tenis, pa su ga roditelji podržali da se ozbiljno posveti sportu.

Upisao je Petu beogradsku gimnaziju, ali zbog brojnih turnira i čestih putovanja nije uspevao da uskladi školske obaveze sa sportskom karijerom.

Zbog toga je bio primoran da prekine redovno školovanje, dok je srednju školu kasnije završio vanredno.

Vremenom se pokazalo da, osim sportskog talenta, poseduje i izražen smisao za biznis, pa su njih dvoje zajedno izgradili uspešnu porodičnu imperiju, u kojoj danas značajnu ulogu imaju i njihovi sinovi.