Lazar Ristovski i Danica Ristovski prvi put su se našli na istom događaju, nakon razvoda braka i to sinoć na premijeri filma "Saučesnici", gde su u sali sedeli četiri reda jedan iza drugog, bez ikakvog kontakta ili pozdrava.



Premijera psihološke drame sa elementima trilera "Saučesnici", u režiji Marka Novakovića, održana je sinoć, 14. januara, u Beogradu i okupila je brojne predstavnike filmske scene, ali i medija.

Na crveni tepih stigli su odvojeno. Lazar Ristovski nije bio raspoložen za izjave, dok se Danica kratko obratila okupljenim novinarima pre ulaska u salu.

Međutim, na pitanje da li se posle razvoda u potpunosti posvetili sebi, glumica je drsko odgovorila:

-Moram vas da pitam, šta se to vas tiče? Šta mislite? Zdravo - rekla je Danica i napustila intervju.

Iako su se bivši supružnici našli u istoj prostoriji, između nekadašnjeg bračnog para nije bilo nikakve komunikacije.

Podsetimo, Lazar i Danica Ristovski bili su u braku više od četiri decenije, važeći za jedan od najstabilnijih i najuglednijih parova domaće glumačke scene. Ipak, njihova dugogodišnja ljubav okončana je razvodom, a glumac je ubrzo započeo novu vezu sa 39 godina mlađom Anicom Lazić.

Bivša supruga Lazara Ristovskog nakon razvoda nije želela da komentariše njegov novi emotivni život. Međutim, nekoliko godina pre razlaza, Danica je u intervjuu govorila o braku i međusobnom odnosu.

- Ne postoji univerzalni recept za očuvanje braka jer su u pitanju ljudi različitih karaktera. Bitni su poštovanje i ljubav. Ako je u pitanju mudrost, žena ponekad treba da zaćuti, ali ne zato što mora. Mislim u pozitivnom smislu, ne samo u negativnom. Nekada treba i prećutati da bi se nešto još bolje rodilo - rekla je Danica za medije.

Lazar Ristovski je nakon razvoda otvoreno govorio o razlozima kraja zajedničkog života, naglasivši da njihov rastanak nije bio posledica treće osobe.

- Ova tema je za nas teška i ne bi bilo lepo da se razvlačimo po žutoj štampi. Mi smo ipak dva, ako mogu da kažem, velika i dostojanstvena umetnika, koja su došla do kraja zajedničkog puta, koja će posle zvaničnog razvoda nastaviti svoje puteve, a ti putevi će se svakako ponovo preplitati i susretati, ali na jedan drugačiji način - rekao je on tada i dodao:

- Mi se nismo razišli zbog neke druge žene ili nekog drugog muškarca. Jednostavno smo potrošili energiju koja nas je držala zajedno. Vodeći se konzervativnim običajima, možda smo mogli i dalje da živimo zajedno, da bismo se, samo ne znam kome, dokazivali, ali svakako je zdravije i poštenije što smo se odlučili na ovakav korak. Mi smo se u poslednje vreme gledali očima koje su izgubile žar, zanos i ljubav koja nas je grejala više od četrdeset godina.

Lazar i Danica razveli su se početkom 2022. godine.

BONUS VIDEO: