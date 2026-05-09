Prošlo je gotovo šest godina od smrti legendarne srpske glumice Nede Arnerić, a uspomene na nju i dalje ne jenjavaju u beogradskom naselju Vračar, gde je provela svoje poslednje godine života.

Domaći mediji su nedavno posetili kraj u kom je glumica živela, kako bi od njenih komšija i poznanika saznali kako je pamte i ko danas živi u nekadašnjem domu.

Zaposlena u frizerskom salonu koji se nalazi u blizini zgrade u kojoj je živela je sa mnogo emocija govorila o Nedi, ističući da se kod njih često sređivala i da je bila deo njihove porodice. Glumica ih je vodila na svoje predstave, a nakon toga su zajedno išle na piće.

- Ona je bila jako nežna i ljupka osoba, to se na sceni možda i nije toliko videlo, koliko kada ona dođe i porodično podeli svaki trenutak sa nama. Ona je žena iz naroda. Pamtiću je po toj nežnosti i ljupkosti, iskrenosti, po tome što nije bilo te maske koju svi drže. Ona je kao čovek zračila dobrotom i nekom specijalnošću.

Kome je pripao penthaus na Vračaru?

Stan u kom je glumica živela, penthaus na Vračaru, i dalje je u vlasništvu porodice. Kako komšije navode, u njemu danas žive njeni naslednici.

- Da, da živi tu neko, mislim da je to neko od naslednika, stan je ostao u porodici.

