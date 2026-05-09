Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump ponovo je izazvao veliku pažnju javnosti neobičnom anegdotom iz privatnog života, kada je tokom prijema u Beloj kući govorio o problemima koje je imao sa funkcijom automatske ispravke teksta na mobilnom telefonu. Tramp je ispričao da mu je telefon uporno menjao ime njegove supruge, prve dame Melania Trump, u „Melodi“, što je, kako tvrdi, dovelo do brojnih neprijatnosti i podsmeha na društvenim mrežama.

Govoreći pred zvanicama, Tramp je rekao da je više puta pokušavao da napiše poruke posvećene Melaniji, posebno povodom Dana majki, ali da je funkcija „autokorekt“ automatski menjala ime njegove supruge.

– Svaki put kada bih napisao Melanija, telefon bi to pretvorio u Melodi. Napisao bih: „Melanija je fantastična“ ili „srećan Dan majki našoj divnoj prvoj dami Melaniji“, a onda bi telefon to promenio – rekao je Tramp.

Kako je dodao, problem je postajao još veći kada ne bi proverio objavu pre nego što je pošalje, zbog čega su ga korisnici društvenih mreža kritikovali i ismevali.

– Ponekad ne bih lektorisao poruku i onda bih bio potpuno „razapet“ u javnosti. Ljudi su mislili da ne znam ime svoje žene – rekao je američki predsednik kroz osmeh.

Posebnu pažnju izazvao je deo govora u kojem je Tramp u šaljivom tonu naveo da je morao da traži pomoć američke vojske kako bi rešio problem sa telefonom.

– Znate ko je ovo popravio? Vojska. Rekao sam im: „Dođite ovamo, morate ovo da popravite. Ubija me“ – ispričao je Tramp.

Iako je priča izazvala smeh prisutnih, ona je ubrzo postala viralna na društvenim mrežama i ponovo otvorila raspravu o Trampovom načinu komunikacije na internetu, koji godinama privlači ogromnu pažnju javnosti. Američki predsednik poznat je po tome što lično vodi veliki deo komunikacije na društvenim mrežama, često objavljujući poruke bez detaljne provere ili uređivanja.

Analitičari ocenjuju da upravo takav direktan i spontan stil komunikacije predstavlja jedan od razloga zbog kojih Tramp ima snažnu podršku dela birača, ali istovremeno često izaziva kontroverze i burne reakcije protivnika. Njegove objave su i ranije izazivale političke polemike, posebno kada bi sadržale slovne greške, nejasne formulacije ili neočekivane komentare.

U eri digitalne politike, gde jedna objava može u nekoliko minuta obići svet, čak i sitne greške postaju predmet javne debate. Funkcija automatske ispravke teksta, koja mnogim korisnicima mobilnih telefona svakodnevno pravi probleme, tako je ovog puta postala tema razgovora i u Beloj kući.

Tramp je i ranije umeo da koristi humor i lične anegdote kako bi opustio atmosferu tokom javnih nastupa, a ovakve izjave često brzo postaju viralne jer dodatno pojačavaju njegov imidž političara koji govori spontano i bez stroge kontrole političkog protokola.