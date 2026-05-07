Misterija Titovog penthausa: Čak 19 godina zvrjao prazan, a od cene će vam se zavrteti

Josip Broz Tito je tokom života raspolagao nekretninama širom sveta, ali nijedna nije izazivala toliku pažnju i misteriju kao njegov luksuzni stan u Njujorku. Upravo ta nekretnina, smeštena na prestižnoj Park Aveniji, godinama je bila predmet priča, spekulacija i medijskog interesovanja.

Reč je o prostranom penthausu koji je pripadao bivšoj Jugoslaviji, a koji je 2018. godine prodat anonimnom kupcu za oko 12 miliona dolara iako se ranije procenjivalo da vredi čak oko 20 miliona. Nakon raspada države, stan je izgubio svoj status i praktično ostao bez pravog vlasnika, što je dodatno zakomplikovalo njegovu sudbinu.

Zanimljivo je da je ovaj dupleks sa šest spavaćih soba čak 19 godina stajao potpuno prazan. Toliko dugo zapušten, neminovno je propadao, pa su fotografije koje je objavio New York Post svojevremeno pokazale koliko je enterijer bio devastiran.

A nekada je to bio pravi luksuz: oko 418 kvadrata elegantnih prostorija, uključujući biblioteku i sobu za poslugu. Enterijer su krasili bogata drvena dekoracija, kamini, klavir, skupi tepisi i brojni antikviteti – detalji koji su jasno pokazivali nivo raskoši kakav se retko viđa, piše mondo.

Vremenom su se izgradile tvrdnje da je ovaj luksuzni dupleks Tito koristio kao "bunker" nakon što su pokušali da ga likvidiraju dok je boravio u hotelu "Valdorf Astoria".