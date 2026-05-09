Crnogorski voditelj Božo Dobriša je nedavno šokirao priznanjem da bi voleo da Jovani Jeremić propadne karijera.

U emisiji mu je postavljeno škakljivo pitanje o kolegama sa javne scene, a on je odgovorom iznenadio sve.

- Navedi osobu čijem otkazu bi se obradovao ili ako mu propadne karijera - glasilo je pitanje.

- Aktuelna je i o njoj se priča, neka bude Jovana Jeremić. Možda zbog tog stana - rekao je u u emisiji "Amdži šou".

"Ne znam ko je Božo"

Tim povodom oglasila se Jovana Jeremić, pa u svom stilu odgovorila Boži .

- Ne znam ko je Božo, ima pravo da tako želi. Želje su jedno, a realnost drugo. Međutim moram da ga rastužim, ja sam noćna mora koja ne prolazi. Zato, bolje da se što brže probudi iz svog sna. Lekovitije je i po njega manje traumatično - rekla je Jovana za "Srpski telegraf".

